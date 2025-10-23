B1 Inregistrari!
Andreea Marin suferă de dorul fiicei sale: „Greu, sincer. Foarte greu”. Cum se consolează vedeta

Traian Avarvarei
23 oct. 2025, 15:34
Andreea Marin suferă de dorul fiicei sale: „Greu, sincer. Foarte greu”. Cum se consolează vedeta
Andreea Marin a vorbit despre traiul departe de fiica ei, Violeta, plecată la studii în SUA. Sursa foto: Captură video - Vorbește Lumea / YouTube
Andreea Marin spune că-i e foarte greu fără fiica sa, dar abia așteaptă iarna, ca aceasta să vină casă în vacanță. Violeta a început toamna aceasta facultatea în SUA.

Cum se simte Andreea Marin fără fiica sa

Întrebată cum se simte fără fiica sa de atât de mult timp, Andreea Marin a răspuns: „Greu, sincer. Foarte greu. Dar ne iubim și iubirea topește distanțele și va veni în vacanță în scurt timp, o aștept”.

Cele două se vor revedea la iarnă, când Violeta revine în România: „E o vacanță destul de lunguță”.

Întrebată de VIVA! dacă au planuri pentru sărbători, Andreea Marin a răspuns: „Sigur că da. Le petrecem acasă împreună, și cuvântul acesta, împreună, are o altă valență acum. E foarte important pentru noi”.

Violeta Bănică a fost acceptată la prestigioasa Cornell University. Totuși, ea nu plănuiește să rămână în State după terminarea studiilor.

„Ea își dorește să se întoarcă. Nu a plecat cu ideea de a rămâne acolo. Am văzut că totul se aranjează, am văzut că este descurcăreață. Atunci când ceva nu era bine sau nu reușeam să dibuim imediat (…) Am văzut-o că e descurcăreață și asta mi-a dat încredere că și fără mine, și după plecarea mea, ea se va descurca, indiferent că lucrurile nu sunt perfecte”, a spus Andreea Marin în trecut, la „Viața fără filtru”.

Ce schimbare majoră a făcut Andreea Marin în viața ei

În același interviu pentru VIVA!, Andreea Marin a susținut că a reușit până acum să-și mențină silueta, apreciată de tot mai multă lume: „Acesta a fost și scopul, să ajung în această formă într-un timp destul de lung, astfel încât corpul meu să accepte schimbarea și să se obișnuiască, și așa se și întâmplă. Nu fac lucruri pe termen scurt”.

Vedeta a mai spus că nu face sacrificii deosebit de mari. În schimb, a renunțat la anumite obiceiuri care-i făceau rău.

„Am eliminat obiceiurile proaste. De fapt, aici e problema noastră, în general. Pentru că avem obiceiuri proaste: statul seara la televizor ronțăind, amestecuri nedorite și așa mai departe. Totul este bine când înveți o anumită disciplină. Nutriționistul m-a învățat aceste reguli de care țin cont. Sunt reguli de bun simț, dar dacă nu le știi, nu le respecți”, a mai afirmat Andreea Marin.

