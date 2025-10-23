Andreea Marin spune că-i e foarte greu fără fiica sa, dar abia așteaptă iarna, ca aceasta să vină casă în vacanță. Violeta a început toamna aceasta facultatea în SUA.

Cum se simte Andreea Marin fără fiica sa

Întrebată cum se simte fără fiica sa de atât de mult timp, Andreea Marin a răspuns: „Greu, sincer. Foarte greu. Dar ne iubim și iubirea topește distanțele și va veni în vacanță în scurt timp, o aștept”.

Cele două se vor revedea la iarnă, când Violeta revine în România: „E o vacanță destul de lunguță”.

Întrebată de VIVA! dacă au planuri pentru sărbători, Andreea Marin a răspuns: „Sigur că da. Le petrecem acasă împreună, și cuvântul acesta, împreună, are o altă valență acum. E foarte important pentru noi”.

Violeta Bănică a fost acceptată la prestigioasa Cornell University. Totuși, ea nu plănuiește să rămână în State după terminarea studiilor.

„Ea își dorește să se întoarcă. Nu a plecat cu ideea de a rămâne acolo. Am văzut că totul se aranjează, am văzut că este descurcăreață. Atunci când ceva nu era bine sau nu reușeam să dibuim imediat (…) Am văzut-o că e descurcăreață și asta mi-a dat încredere că și fără mine, și după plecarea mea, ea se va descurca, indiferent că lucrurile nu sunt perfecte”, Andreea Marin în trecut, la „Viața fără filtru”.

Ce schimbare majoră a făcut Andreea Marin în viața ei

În același interviu pentru , Andreea Marin a susținut că a reușit până acum , apreciată de tot mai multă lume: „Acesta a fost și scopul, să ajung în această formă într-un timp destul de lung, astfel încât corpul meu să accepte schimbarea și să se obișnuiască, și așa se și întâmplă. Nu fac lucruri pe termen scurt”.

Vedeta a mai spus că nu face sacrificii deosebit de mari. În schimb, a renunțat la anumite obiceiuri care-i făceau rău.

„Am eliminat obiceiurile proaste. De fapt, aici e problema noastră, în general. Pentru că avem obiceiuri proaste: statul seara la televizor ronțăind, amestecuri nedorite și așa mai departe. Totul este bine când înveți o anumită disciplină. Nutriționistul m-a învățat aceste reguli de care țin cont. Sunt reguli de bun simț, dar dacă nu le știi, nu le respecți”, a mai afirmat Andreea Marin.