Andreea Popescu traversează una dintre cele mai intense perioade din viața sa, marcată de schimbări majore atât pe plan personal, cât și fizic. După divorț, mutare și un nou început, fosta dansatoare a atras atenția și printr-o transformare spectaculoasă.

În doar câteva luni, vedeta a reușit să slăbească semnificativ, iar rezultatele sunt vizibile.

Cum s-a schimbat viața Andreei Popescu în ultima perioadă

Ultimele luni au venit cu decizii importante pentru Andreea. După o relație de lungă durată, care a inclus 15 ani de relație și 10 ani de căsnicie, aceasta și Rareș Cojoc au decis să meargă pe drumuri separate.

Cei doi au împreună trei copii, iar separarea a fost inițial pusă pe seama răcirii relației. Ulterior, în spațiul public au apărut și informații despre o posibilă apropiere între Andreea Popescu și .

În paralel cu aceste schimbări, influencerița a decis să își transforme complet stilul de viață.

Câte kilograme are acum Andreea Popescu

Transformarea fizică este una evidentă. Dacă în trecut cântărea 67 de kilograme, acum Andreea a ajuns la aproximativ 50 de kilograme.

În doar patru luni, aceasta a reușit să slăbească nu mai puțin de 17 kilograme, o schimbare care i-a redefinit complet silueta.

Cum a reușit Andreea Popescu să slăbească atât de repede

Determinată să revină la forma dorită după ultima sarcină, Andreea Popescu a apelat la o metodă modernă de slăbit, tot mai populară în ultima perioadă.

Aceasta a folosit injecții pentru slăbit, după cum a mărturisit chiar ea, reușind astfel să accelereze procesul de pierdere în greutate și să obțină rezultatele dorite într-un timp relativ scurt.

Deși rezultatele sunt vizibile, schimbarea rapidă nu a venit fără efecte secundare. Andreea Popescu a vorbit deschis despre experiența sa și despre reacțiile organismului.

„Dacă mi-a căzut părul, nu mi-a căzut din cauza medicamentului, ci din cauza slăbitului brusc și rapid, foarte rapid, pentru că în patru luni am slăbit 17 kilograme”, a mărturisit Andreea Popescu, în mediul online, potrivit .