Andreea Tonciu a ajuns de urgență la spital. Ce a pățit fosta concurentă Survivor

Andreea Tonciu a fost nevoită să meargă de urgență la spital după ce s-a confruntat cu unele probleme de sănătate. Fosta concurentă de la Survivor a trecut din nou printr-o situație dificilă din punct de vedere medical, însă de data aceasta a avut nevoie de cadrele medicale pentru a rezolva problema.

Recent, Andreea Tonciu a anunțat pe rețelele de socializare că se confruntă cu o problemă de sănătate.

Motivul pentru care Andreea Tonciu a ajuns de urgență la spital

Andreea Tonciu a mers la spital în toiul nopții după ce a simțit disconfort în zona ochilor. Vedeta a scris pe rețelele de socializare că se află din nou într-o situație delicată din punct de vedere medical, dar de data aceasta se confruntă cu probleme oftalmologice.

Fosta concurentă de la Survivor a postat pe pagina ei de Instagram o fotografie din cabinetul medical, alături de cadrele medicale. Fanii vedetei s-au îngijorat la aflarea veștii, iar Andreea Tonciu nu a ezitat să lămurească lucrurile și să spună cauza pentru care prin intermediul unor InsaStory-uri.

„Da dragilor. Nu am scăpat de una, dau de alta. Am ajuns din nou la spital, dar acum cu o problemă oftalmologică. După cum vedeți, am ochii super injectați. Vreau să îmi spuneti daca sunteti curiosi ce am pătit la ora aceasta. Acum sunt în drum spre casă. Sper să mă lase problemele și să nu mă mai doară.”, a specificat Andreea Tonciu pe pagina ei de Instgaram.

Andreea Tonciu a avut nevoie de intervenția medicului

Conform informațiilor despre activitatea vedetei de la Survivor, Andreea Tonciu a părăsit România 2022, lăsând astfel echipa Faimoșilor fără un concurent. Bruneta a iscat o serie de conflicte și discuții care i-au determinat pe colegii ei să o propună spre eliminare, la ultimul Consiliul. Nici condiția medicală nu a fost un avantaj pentru vedetă, ea având nevoie de intervenția medicilor în mai multe rânduri.

În ultima ediție, înainte de eliminare, vedeta a avut nevoie de . Brunetei i s-ar fi făcut rău, chiar dacă nu participa la probe și doar își susținea colegii de pe margine.