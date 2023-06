Andrei Ștefănescu: „Eram mort de mult dacă nu ...” / Ce a pățit prezentatorul TV

Andrei Ștefănescu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați prezentatori TV din România.

Având parte de o carieră de succes și un program extrem de încărcat, a avut și momente în care nu a avut timp să se odihnească.

Motivul pentru care Andrei Ștefănescu consideră că ar fi murit demult

Andrei Ștefănescu susține că un medic i-a spus că este obez atunci când a mers să își facă un set de analize. Prezentatorul TV a ținut să precizeze faptul că în prezent are 95 de kilograme, însă ar trebui pentru a ajunge la greutatea potrivită.

Îndrăgitul prezentator TV a mărturisit că el este de părere că ar fi murit de mult dacă nu ar fi mâncat bine, asta pentru că s-a întâmplat de multe ori să aibă un program foarte încărcat și să nu aibă timp să se odihnească așa cum trebuia.

„Eu eram mort de mult”

Cu atât mai mult, Andrei Ștefănescu a ținut să precizeze că el simte nevoia să mănânce pentru a compensa cu faptul că se simte obosit.

„Am 95 (n.r. kilograme), ar trebui să am 80, deci mai am vreo 15 kilograme. Dacă mă duc la doctor sunt obez. Oricum mi-a zis unde am fost și am făcut niște analize și mi-a spus că sunt obez. (…) Eu să mănânc ca să compensez oboseala. Eu dacă nu aș fi mâncat, eu eram mort de mult. Vă dau cuvântul meu de onoare. Eu dacă nu mâncam cum mănânc eu, cu poftă și cât mâncam eram pa de mult”, a mărturisit Andrei Ștefănescu, potrivit .