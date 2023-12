Anna Lesko adoră Crăciunul! De la ce tradiții nu se abate niciodată cântăreața: „Așa am făcut în ultimii ani”

Cunoscută pentru talentul ei muzical, dar și , Anna Lesko așteaptă cu nerăbdare sărbătorile de iarnă. De curând, artista a dezvăluit că se pregătește temeinic ca totul să iasă perfect. Mai mult, aceasta a vorbit despre tradițiile de la care nu se abate niciodată.

Ce spune Anna Lesko despre sărbătorile de iarnă

În vârstă de 44 de ani, Anna Lesko se numără printre cele mai cunoscute vedete de la noi din țară. În cadrul celui mai recent interviu, cântăreața a fost întrebată cum arată pentru ea sărbătorile de iarnă ideale.

„Este destul de simplu la mine, sunt adepta atmosferei frumoase, calde, în familie, fie înconjurată de prieteni. Îmi place să gătesc, să miroasă a mâncare în timpul

Mă pregătesc temeinic la capitolul culinar, nu-mi lipsesc anumite preparate orice ar fi, chiar dacă nu dorm noaptea.

La prima oră trebuie să fim la Bradul, să despachetăm cadourile, să comentăm pe tema a ceea ce a adus Moșul, când s-a prins că asta ne doream. Asta se întâmplă și de ziua cuiva, eu vreau ca omul să desfacă cadoul și să văd dacă i-a plăcut”, a declarat vedeta, potrivit .

De la ce tradiții nu se abate niciodată vedeta

Cât despre tradițiile pe care le respectă, an de an, cu sfințenie, Anna Lesko a spus: „Bradul, trei cum am acum, îi împodobesc cu ceva timp înainte. Așa am făcut în ultimii ani. Pentru mine, sunt cele mai atente și făcute în detaliu, deoarece sunt foarte importante.

Împodobirea casei de jur împrejur, fac kraft-uri cu iz de sărbătoare pe care le așez prin casă. Totul se transformă în casa mea, nimic nu se pierde. Iubesc ca totul să iasă din mâna mea, să am vreme de pregătit kraft-uri, așa că îmi dau voie să fac asta câteva săptămâni. Și Adam se implică, a preluat pentru că m-a văzut pe mine”.