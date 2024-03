Antena Group i-a dat iar în judecată pe Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu. Vizată e și soția lui Florin Dumitrescu: „Deja începe să îmi fie teamă să nu se ajungă și la alte chestii” (FOTO)

Trustul Antena Group i-a dat din nou în judecată pe foștii jurați de la „Chefi la Cuțite” – Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Pârâtă e și soția celui de-al doilea, Cristina Sima Dumitrescu. Numărul de procese dintre ei a ajuns astfel la patru.

Antena Group i-a dat iar în judecată pe chefii Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu

Antena Group pe 23 noiembrie 2023, obiectul fiind „obligarea ”. Pe 8 decembrie, trustul a mai deschis câte un proces pentru fiecare chef, obiectul fiind „pretenții”, iar materia „litigii cu profesioniști”, amintește

Pe 6 martie, cei trei chefi au dat în judecată Antena 1, reclamând că n-au primit salariile pentru sezonul 12 al emisiunii.

Iar pe 12 martie, Antena Group i-a dat din nou în judecată, obiectul dosarului fiind „pretenții”. Pârâtă este și soţia lui Dumitrescu, Cristina Sima Dumitrescu. El a spus încă de acum trei săptămâni că se aşteaptă să fie dat din nou în judecată de Antena Group pentru că a vorbit public despre colaborarea cu ei, precizează

„Eu, personal, vă spun sincer, timp de nouă ani de zile am crezut că am lucrat într-un loc mişto şi mi-am dedicat aceşti ultimi nouă ani cu speranţa că fac bine. Bă, s-au şters cu buretele. Nouă ani de zile eu n-am existat din punct de vedere profesional. Şi atunci ce fac? Nu stau eu liniştit lângă familia mea? (…)Nu ştiu cât o să mă coste chestia asta, poate încă un proces, dar cine ştie, că libertatea de exprimare se pare că e doar de o anumită tabără, nu o avem toţi. Şi în orice caz nu o avem toţi egală”, spunea Floin Dumitrescu atunci.

El a avut o reacție ironic-amară și acum, pe Facebook: „Inca un proces. Hai ca se poate! Dupa o viata petrecuta departe de ilegalitati si departe de conflicte ma trezesc cu 4 PATRU procese in instanta, unul dintre ele intentat de noi. Doaaaamne fereste. Am invatat multe in ultima perioada din lumea aceasta a tribunalului si am inteles ca hartia suporta orice, dar chiar si asa, deja incepe sa imi fie teama sa nu se ajunga si la alte chestii. Poate ar fi cazul sa imi fac un filmulet cu semnele corporale si sa imi las gps-ul pornit constant sa pot fi gasit in orice situatie ca practic doar atat a mai ramas. Sa va fie cu noroc si sanatate, dragi fosti colegi si fosti angajatori, poate la un moment dat o sa reveniti la ganduri mai bune!”.

Cătălin Scărlătescu lansează acuzații în contextul procesului cu Antena

Antena Group a intentat ultimul proces fix în ziua în care într-un interviu pentru CanCan.

„Stimabila Antena 1 nu ne-a dat banii pe Sezonul 12 pe care ei au încasat toți banii din lume. Nu ne-au plătit salariul de interesanți ce sunt. Nu vreau să i se întâmple nimic Antenei, vreau doar să îmi dea banii munciți cu sudoarea frunții. (…) Când am ajuns eu în Antenă, nu era așa mare rating. Cred că nu sunt primul din Antena 1 care a plecat fără bani, dar vor plăti pentru că ei au încasat pentru sezonul 12 de la alții și mi-au oprit din bani. O să plătească pentru treaba asta.

Sunt niște băieți acolo care încă se mai cred în epoca de piatră. Cred ei că pot să facă rău oamenilor. Bătrânul Voiculescu încă nu s-a trezit să vadă ce a lăsat în urmă acolo. Gândiți-vă doar anul trecut câte vedete le-au plecat.

Este cineva acolo care vrea răul Antenei. Vă spun sincer. Eu nu am vrut să plec de la Antena 1 niciodată. Am fost forțați pentru că, după 9 ani de colaborare, n-au avut bunul simț să înțeleagă ce vrem noi. S-au trezit ei așa că sunt stăpâni”, a declaart Cătălin Scărlătescu, pentru CanCan.

Replica Antena Group la acuzațiile lui Scărlătescu

Reprezentanții trustului Antena Group au transmis în replică, tot pentru CanCan, faptul că: „Antena Group şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale faţă de Cătălin Scărlătescu. Ca urmare a încălcării obligaţiilor contractuale de către acesta, s-au născut obligaţii de plată ale lui Cătălin Scărlătescu faţă de Antena Group, situaţie care este în analiza instanţelor de judecată. În privinţa celorlalte declaraţii ale acestuia, sunt afirmaţii făcute în necunostinţă de cauză”.