Anunțul făcut de Jorge, după 12 ani de căsătorie cu Ramona: „Asta a fost șoc”

George Papagheorghe, cunoscut drept , și soția lui, au împlinit 12 ani de căsătorie. Artistul a vrut să-și surprindă și în acest an soția, așa că a aranjat o excursie în Grecia, în Santorini, și i-a oferit câte o surpriză, zilnic, jumătății sale.

„În fiecare zi am avut câte un program exact”

„Am fost în Santorini, am sărbătorit 12 ani de căsnicie, am schimbat verighetele, am ales o pereche dintr-o colecție nouă. I-am făcut o grămadă de surprize acolo, am rezervat la mai multe restaurante, am avut parte de multe experiențe, excursie cu catamaranul, am văzut apusul pe catamaran.

În fiecare zi am avut câte un program exact, nu am făcut de două ori același lucru și asta a fost șoc și surpriză pentru Ramo pentru că nu știa nimic. Am mâncat cel mai bun pește din lume, am petrecut patru nopți de vis”, a povestit Jorge, potrivit .

„În fiecare an îi iau un inel nou sau îl schimbăm cu unul mai frumos”

Mai mult, tot cu această ocazie, cei doi și-au schimbat și verighetele.

„Oficial a zis „Da” și a 12-a oară. Cei care mă urmăriți demult, știți că în fiecare an o cer din nou pe soția mea, Ramona Papagheorghe. Este un mod personal de a ține “flacăra aprinsă”, de a ne reaminti de energia cuplului de la începuturi, de a fi sigur că mă vrea în continuare …

În fiecare an îi iau un inel nou sau îl schimbăm cu unul mai frumos, însă anul acesta am schimbat verighetele și am ales acest model minunat din aur roz cu 5 diamante care simbolizează și stimulează armonia, abundența și claritatea. Toate relațiile au momente superbe și unele mai tensionate, însă trebuie separat ego-ul cât mai departe de binele relației…asta cred că e ceva crucial.

Aaaaa și am un mesaj și pentru anumiți așa ziși bărbați: violența verbală, emoțională sau fizică, sunt dovadă de neputință, de lipsă de inteligență mentală și emoțională. A domina prin violență de orice fel este dovadă de incapabilitate, de lipsă de control, de fapt ești dominat de propriul ego care te otrăvește prin falsa “bărbăție”. Să fim sănătoși cu toții!”, a spus Jorge, pe Instagram.