Fiica celebrilor Gwyneth Paltrow și Chris Martin a intrat recent în atenția publicului odată cu debutul său muzical. La doar 21 de ani, Apple Martin a urcat pe scenă la Cannery Hall din Nashville, însă momentul a generat mai multe critici decât aplauze.

Cum a fost primit debutul fiicei solistului Coldplay

Apple Martin a interpretat piesa „Satellite” alături de Jade Street, însă reacțiile nu au fost deloc favorabile. Pe TikTok și alte rețele sociale, utilizatorii au ironizat prestația tinerei, acuzând lipsa talentului vocal. Unii au comparat momentul cu un karaoke „interpretat de o persoană aflată sub influența alcoolului”.

Discuțiile s-au extins rapid, atingând și tema nepotismului, frecvent dezbătută în cazul copiilor de vedete. Comentarii precum „Nepotismul a ucis arta”, „este un nepo baby pe care nu îl susțin. Vă rog, fără nepoți de generația a treia!” sau „Nu ne-am plictisit încă de nepotism?” au devenit virale, potrivit

Ce spun cei care o acuză de lipsă de talent

O parte dintre internauți au subliniat că, deși Apple are acces la profesori vocali renumiți, vocea ei nu impresionează. „Uf. Ce e înfricoșător e că încă sună așa, chiar dacă are acces la cei mai buni profesori din lume… Nepotism la superlativ. Apple a căzut departe de copac”, a scris un utilizator, într-un comentariu care a adunat mii de aprecieri.

Pe scenă, Apple a atras atenția prin vestimentație: un top alb scurt, o fustă neagră și cizme înalte, însă ținuta nu a compensat lipsa de experiență. Alte voci au ironizat-o, comparând momentul cu o scenă din filmul Bridget Jones’s Diary, când personajul principal cântă sub influența alcoolului.

„Nu poate cânta. O mai spun încă o dată: e îngrozitoare! Nu, pur și simplu, nu. Nu a moștenit talentul muzical”, a comentat un alt utilizator, stârnind reacții împărțite, relatează ProFM.

Ce reacții pozitive au existat

Pe Instagram, tonul a fost ușor mai blând. Câțiva fani i-au apreciat vocea și curajul de a păși în lumina reflectoarelor. „Voce superbă!”, „Sună divin”, „E în varianta feminină, nu trebuie să mai schimb echipa, slavă Domnului”, au scris susținătorii tinerei.

View this post on Instagram

Apple Martin urmează să lanseze oficial piesa „Satellite” pe 28 octombrie. Cu toate acestea, avalanșa de reacții arată că fiica celor doi artiști celebri va trebui să muncească mult pentru a-și dovedi talentul.

Cine sunt părinții artistei și ce cariere au

Gwyneth Paltrow, în vârstă de 53 de ani, și Chris Martin, 48 de ani, au fost căsătoriți între 2003 și 2016. Cei doi au împreună doi copii: Apple și Moses, de 19 ani, care își explorează și el pasiunea pentru muzică.

Chris Martin, liderul trupei , are o carieră impresionantă: șapte premii Grammy, nouă Brit Awards și peste 160 de milioane de discuri vândute. Gwyneth Paltrow și-a demonstrat la rândul ei talentul vocal în filme precum Duets, Country Strong și Infamous, combinând cu succes actoria și muzica.