Invitat recent într-o emisiune, Aris Eram a mărturisit că duce o luptă continuă cu kilogramele în plus. Pentru a nu se îngrășa peste măsură, fiul Andreei Esca trebuie să fie mereu atent la ce mănâncă.

Câte kilograme a reușit să slăbească Aris Eram

Dacă viața lui profesională are loc sub lumina reflectoarelor și în atenția publică, când vine vorba despre viața sa privată, Aris preferă discreția. Din acest motiv, fanii lui nu cunosc problemele cu care se confruntă tânărul.

Invitat recent în emisiunea MediCOOL, moderată de Mihail Pautov, fiul a mărturisit că se confruntă cu problema kilogramelor în plus încă de la o vârstă fragedă. Greutatea lui fluctuează frecvent, chiar în această perioadă, reușind să slăbească opt kilograme.

De ce fluctuează constant kilogramele lui Aris Eram

În emisiune, Aris Eram a dezbătut împreună cu Mihail Pautov și alți subiectul legat de kilogramele în plus.

Tânărul a mărturisit că se confruntă cu această problemă încă de la o vârstă foarte fragedă, greutatea lui nefiind aproape niciodată una constantă. Tânărul mărturisește că are perioade în care nu poate rezista poftele, mai ales seara, dar și perioade în care este extrem de disciplinat și motivat să mănânce sănătos și să dedice timp sportului. Obiceiurile lui alimentare se reflectă și în afișajul cântarului, însă, de curând, Aris a pus piciorul și prag.

Fiul Andreei Esca mărturisește că a slăbit opt kilograme și, deși este extrem de mândru de progresul său, nu se va opri până când nu va mai slăbi alte două kilograme.

„Eu am avut problema aceasta de când sunt mic. Mereu mă îngraș, slăbesc, dau dintr-o extremă în cealaltă. (…) Ori mănânc până nu mai pot, ori am un stil de viață foarte sănătos și merg la sală zilnic. Aș mânca orice! Mai ales seara când ajung acasă, parcă merge să îmi comand mult de mâncare și să mă uit la un film”, a recunoscut Aris Eram în .