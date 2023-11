Aurel Pădureanu, devastat după trei ani de la moartea Corneliei Catanga: „M-a terminat din toate punctele de vedere”

La trei ani de la moartea Corneliei Catanga, , soțul regretatei cântărețe de muzică lăutărească, dezvăluie că durerea persistă, iar faptul că nu a putut să-și ia rămas bun de la soția sa, din cauza pandemiei, îl frământă profund. Aurel Pădureanu a vorbit despre legătura lor unică, respingând zvonurile că s-ar fi despărțit înaintea morții acesteia, relatează .

Aurel Pădureanu suferă enorm chiar și la trei ani de la moartea Corneliei Catanga: „Noi am avut o căsnicie nemaipomenit de frumoasă”

Aurel Pădureanu a mărturisit că a avut o căsnicie minunată cu și că, în ochii lui, ea a fost cea mai frumoasă femeie. Cu cariere muzicale diferite, cei doi artiști s-au completat perfect. Pădureanu a subliniat că relația lor a fost una fără certuri sau despărțiri, și că durerea provocată de absența Corneliei este încă puternică.

„Lipsa Corneliei de aproape 2 ani și 8 luni m-a terminat din toate punctele de vedere! Noi am avut o căsnicie nemaipomenit de frumoasă! Am fost 2 artiști cu 2 stiluri total diferite! cânta muzica lăutărească cu mare profesionalism, eu am cântat romanțe și muzica ușoară românească.

Vă puteți imagina ce înseamnă ca 2 artiști să se completeze extraordinar de bine! Cornelia a fost și cea mai frumoasă femeie! Așa zic eu, așa am văzut-o și o văd! Lipsa ei m-a durut enorm de mult, dar și modul în care a fost înmormântată. O stea în constelația muzicii lăutărești, nu vreau să îmi mai aduc aminte perioada pandemiei, dar a fost băgată într-un sac și mi-a părut enorm de rău! Mă doare că nu am reușit să îi fac încă spectacolul, aceasta ar fi fost dorința ei supremă!”, a mărturisit Aurel Pădureanu, conform

Artistul a dezvăluit că o visează adesea pe Cornelia, dar întotdeauna tristă. Durerea lui profundă și lipsa soției au fost resimțite în mod constant. Aurel Pădureanu a subliniat că nu poate fi fericit fără ea, după 32 de ani de căsătorie și iubire.

Aurel Pădureanu, despre presupusa despărțire de Cornelia Catanga

După decesul Corneliei, au apărut zvonuri cu privire la o presupusă despărțire între cei doi, însă Aurel Pădureanu a negat ferm aceste speculații, afirmând că niciodată nu s-au despărțit nici măcar o secundă și nici nu s-au certat.

„După ce a murit Cornelia m-au bombardat toți că ne-am despărțit! Nu am fost despărțiți nici măcar o secundă, nici măcar un minut! Niciodată! Absolut, categoric! (n.r. știrile cu privire la despărțirea dintre ei nu erau adevărate) Cornelia intra în joc, trebuia să facă treaba aceasta! Noi nu ne-am certat niciodată! Eu plâng în permanență, din această cauză o visez tristă! E greu! Nu am putut să stau lângă ea când a fost înmormântată, nu am putut să îmi iau la revedere, cum e normal! După ce moare cineva din familie drag, pe care îl vezi ca lumina ochilor, să nu poți să îți iei la revedere? Mă doare enorm, nu o să uit niciodată treaba aceasta! Niciodată!”, a mai spus , conform aceleiași surse.