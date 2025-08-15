Avem confirmarea. Surpriză! Cu cine a rămas, într-un final, Maria de la „Insula Iubirii”

ȘOC și GROAZĂ, în rândul fanilor emisiunii „Insula iubirii”! Maria nu se mai ferește să se afișeze cu cel cu care a rămas după încheierea testului din Thailanda.

Cei doi amorezi au fost surprinși de internauți, în aeroportul din Craiova. Nu le pasă de gura lumii și își văd liniștiți de relație.

Maria și Marius Avram sunt tot ÎMPREUNĂ! Sau, cel puțin, asta spun fotografiile furnizate de cancan . Deși căsnicia lor nu a fost lipsită de greutăți sau tentații, de-a lungul timpului, pare că cei doi au găsit mereu drumul spre împăcare. Alinarea și-au găsit-o, într-un final, unul în brațele celuilalt, deși comportamentul avut de fiecare pe „insulă” l-a dezamăgit pe celălalt.

Cei doi soți au fost surprinși în aeroportul din Craiova, la o oră târzie, alături de un prieten. Probabil, au ales acea oră tocmai pentru a nu fi văzuți împreună, însă fanilor show-ului nu le scapă nimic.

În ultimele zile, Maria s-a apropiat din ce în ce mai tare de ispita Cătălin Brânză. Aceștia au interacționat destul de mult și pare-se că au multe lucruri în comun, inclusiv scrisul de mână, așa cum afirmă restul concurentelor.

De la mesaje secrete scrise pe tabletă, precum „Vreau să te sărut acum”, până la dezamăgirea lui Marius, nu a fost decât un pas. Bărbatul a rămas surprins de gesturile , deoarece nu se aștepta la asta.

„Ea a venit să mă testeze pe mine, noi am venit aici să mă testeze pe mine, dar… Insula încă o dată scoate totul din tine. Nu știu… Am inima frântă. Când soția ta îi spune unui bărbat că „Vreau să te țin în brațe acum” și după care „Vreau să te sărut acum”, îți dai seama că inima mea e sfâșiată. E dureros. Simt că mi-a dat Dumnezeu o palmă. Insula îți arată adevărul, din fericire”, a spus Marius Avram, la ceremonia focului.