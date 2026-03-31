Elena Cârstea, de curând în România din SUA, a povestit cum a ajuns să facă celebra declarație „bărbații sunt mitocani”, care a fost intens mediatizată cu ani în urmă. Artista a făcut afirmația într-o emisiune televizată moderată de Marina Almășan.

„A fost o emisiune de trei ore. Eu, care n-am răbdare nici să mănânc, am stat trei ore pe scaun și toate (celelalte invitate n.r.) au vorbit despre bărbați. Despre relația pe care o au cu bărbații. Eu am stat trei ore să aștept, am fost ultima. Și le-am auzit pe astea, toate, că sunt așa, că iubiții, că ei, că fac, că dreg”, a povestit Elena Cârstea, în lui Horia Brenciu.

Ea și-a amintit și cât de diferit era comportamentul invitatelor din emisiune, față de cel din culise: „Înainte să intrăm în emisiune, toate mândrele făceau niște nenorociri. În final, în emisiune, erau flori mirositoare”.

„Eu, pierzându-mi răbdarea și făcând așa un rezumat din ce auzisem înainte cu ce a fost în studio, am dat-o: ”Bărbații sunt mitocani!”. A sărit studioul și toată lumea”, a mai spus artista, potrivit