B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » „Bărbații sunt mitocani". Elena Cârstea a explicat, în sfârșit, declarația controversată

Traian Avarvarei
31 mart. 2026, 13:34
Elena Cârstea. Sursa foto: Captură video - Horia Brenciu / YouTube

Elena Cârstea, revenită de curând în România din SUA, a povestit cum a ajuns să facă celebra declarație „bărbații sunt mitocani”, care a fost intens mediatizată cu ani în urmă. Artista a făcut afirmația într-o emisiune televizată moderată de Marina Almășan.

Cum a ajuns Elena Cârstea să spună că „bărbații sunt mitocani”

„A fost o emisiune de trei ore. Eu, care n-am răbdare nici să mănânc, am stat trei ore pe scaun și toate (celelalte invitate n.r.) au vorbit despre bărbați. Despre relația pe care o au cu bărbații. Eu am stat trei ore să aștept, am fost ultima. Și le-am auzit pe astea, toate, că sunt așa, că iubiții, că ei, că fac, că dreg”, a povestit Elena Cârstea, în podcastul lui Horia Brenciu.

Ea și-a amintit și cât de diferit era comportamentul invitatelor din emisiune, față de cel din culise: „Înainte să intrăm în emisiune, toate mândrele făceau niște nenorociri. În final, în emisiune, erau flori mirositoare”.

„Eu, pierzându-mi răbdarea și făcând așa un rezumat din ce auzisem înainte cu ce a fost în studio, am dat-o: ”Bărbații sunt mitocani!”. A sărit studioul și toată lumea”, a mai spus artista, potrivit Click!.

Tags:
Ultima oră
17:36 - Confruntare decisivă în Ungaria. Cum se prezintă Viktor Orban şi Peter Magyar înainte de alegerile parlamentare din 12 aprilie
17:16 - Nicușor Dan susține un buget european mai ambițios. Cum a decurs întâlnirea dintre șeful statului și președintele Curții de Conturi Europene
17:07 - Constantin Toma, primarul muncipiului Buzău, anunță concedierea a 150 de polițiști locali: „Buzoienii ar fi profitat de 35 milioane euro în aproape 10 ani”
17:04 - ANAF a dat lovitura la amanet. Inspectorii fiscali au confiscat 21,95 kg aur
16:38 - Dosarul electronic de sănătate devine accesibil tuturor românilor din această vară. Ce schimbări aduce noua platformă
16:33 - Donald Trump refuzat la Varșovia. Polonia respinge ideea trimiterii unui sistem Patriot în Orientul Mijlociu
16:31 - Noi detalii din dosarul în care este implicat șeful ARR, Cristian Anton. Sute de mii de euro, în cutii de pantofi. Imagini cu teancurile de bani
16:25 - S-a schimbat regula: când găsești, de fapt, cele mai ieftine bilete de avion
16:06 - Top agenții pentru vacanțe în Antalya – ediția 2026
16:03 - Un sat din Franța a găsit o soluție neașteptată. A înscris cinci vaci la școală, ca să nu se închidă o clasă. Ce a spus primarul