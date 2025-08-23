Fostul politician Cristian Rizea a susținut în spațiul public că Tania Budi și George Becali au avut o relație timp de două decenii. Afirmațiile sale nu au fost primite deloc bine de actriță, în timp ce George Becali s-a declarat amuzat de speculație.

Cuprins:

Cum a reacționat Tania Budi la aflarea zvonurile despre ea și Gigi Becali Ce reacție a avut Gigi Becali la auzul afirmațiilor lui Cristian Rizea

Cum a reacționat Tania Budi la aflarea zvonurile despre ea și Gigi Becali

Tania Buni locuiește în Constanța de mai bine de 15 ani, unde și-a deschis mai multe afaceri. Printre acestea se numără și un club și un restaurant de lux, pe care le administrează împreună cu fratele său.

Deși vedeta își dedică tot timpul business-urilor sale, speculațiile lansate de au ajuns și la urechile ei. Enervată de ceea ce a putut să susțină fostul politician, Tania Budi a susținut că este lipsit de bun simț și a comparat lansarea zvonurilor cu o situație din mediul antreprenorial.

„În țara asta dacă ai o afacere iar un angajat îți face o nenorocire nu te ajută nimeni, nu te despăgubește nimeni, ca angajator nu ai nici un drept. Iar angajatul dacă face o nenorocire e ușor retard. Iar dacă îi spui că nu mai puteți colabora începe cu reclamații făcându-le pe ce făcea el nașpa că regulile afacerii nu le respecta el. La fel și cu presa.

Dacă ne apucăm toți să spunem ce spune un la un colț de stradă unde am ajunge. Oamenii ăștia care mai suntem cu bun simț, normal să zic mai rezistă printre voi? E greu!”, a spus Tania Budi, potrivit .

Ce reacție a avut Gigi Becali la auzul afirmațiilor lui Cristian Rizea

Gigi Becali a ținut să clarifice situația. Patroul FCSB susține că s-a întâlnit cu Tania Budi o singură dată, în urmă cu mai bine de 20 de ani, când ambii au fost invitați la o nuntă.

Un lucru e cert, speculațiile lansate de Cristian Rizea au stârnit amuzamentul în familia Becali.

„A venit nevastă-mea a și început să râdă. Rizea ăla, un maimuțoi de om, că știe el că nu știu că Tania Budi… N-am văzut-o pe Tania Budi, am văzut-o acum 23 de ani la o nuntă în America, nu am mai văzut-o în viața mea. Dar la mine e bine că n-a crezut nevastă-mea și fetele și râdeau, știau că… înțelegi? Dar te tulbură un om din ăsta cu niște minciuni din astea, nu?”, a fost reacția și lui Gigi Becali.