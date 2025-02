Ben Affleck, dispus să renunțe la tot pentru fosta soție. Ce spune un apropiat al celor doi

ar fi dispus să „renunțe la tot” pentru fosta lui soție, Ea a ajuns la epuizare după incendiile din , pentru care face voluntariat, și a rolului de mediator pe care l-a jucat în timpul despărțirii mediatizate a lui Ben de Jennifer Lopez, potrivit

Ce spune un apropiat al celor doi

Jennifer Garner are o viață plină. Apropiații o îndrumă să se „relaxxeze”. De luni întregi, ea își împarte timpul pentru mai multe sarcini. Este mamă, face voluntariat pentru victimele incendiilor devastatoare din Los Angeles, l-a ajutat pe fostul său soț și a filmat sezonul al doilea al thrillerului său The Last Thing He Told Me.

„Jen și-a dedicat fiecare clipă ajutându-și prietenii care au pierdut totul în incendii”, a declarat un apropiat pentru DailyMail.com, citat de Știrile ProTv.

„Ar avea nevoie să-și ia puțin timp pentru ea, dar nu așa este Jen – nu când este pasionată de ceva. Incendiile au afectat-o profund și și-a pierdut un prieten. A fost pe teren zi de zi, oferindu-și timpul ca voluntar”, a mai spus acesta.

Actrița a fost profund afectată de incendii. Ea și-a pierdut o prietenă.

„Am pierdut un prieten, iar pentru biserica noastră este un moment foarte sensibil, așa că nu cred că ar trebui să vorbim despre asta acum”, a spus actrița.

Când incendiul din Pacific Palisades a izbucnit, Ben Affleck a fugit imediat la fosta sa soție și la copiii lor, după ce a fost forțat să evacueze conacul său de 20 de milioane de dolari.

„Incendiile au venit la scurt timp după despărțirea lui Ben de JLo, care a epuizat-o pe Jen, deoarece a fost nevoită să joace rolul de mediator”, a mai spus apropiatul.

„Faptul că nu mai trebuie să se ocupe de tot acel haos a fost o ușurare. Pe lângă toate acestea, își crește copiii și este o mamă extrem de implicată”, a adăugat acesta.

Jennifer Garner și Ben Affleck au fost căsătoriți timp de 13 ani și au trei copii. Ei au divorțat în 2018.