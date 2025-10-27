Betty Salam a decis să lămurească adevărul după ce au apărut zvonuri că ar fi însărcinată pentru a doua oară. Fiica celebrului cântăreț de manele Florin Salam a vorbit deschis despre viața ei personală și .

Betty Salam a decis să lămurească adevărul: este sau nu însărcinată

După o perioadă plină de transformări și decizii importante, Betty Salam a simțit că este momentul să facă lumină în privința zvonurilor tot mai insistente. Fiica lui Florin Salam s-a despărțit, în urmă cu câteva luni, de Cătălin Vișănescu, tatăl fiului ei, punând capăt unei povești care a durat aproape zece ani de relație.

Între timp, viața i-a zâmbit din nou. Vedeta și-a găsit liniștea în brațele lui Roberto, bărbatul care a readus zâmbetul pe chipul ei. Fericirea afișată de cei doi a stârnit valuri de speculații. Mai exact, mulți au crezut că artista ar fi însărcinată pentru a doua oară.

Totuși, Betty a simțit nevoia să pună capăt bârfelor și a spus lucrurilor pe nume: nu este însărcinată. Artista a mărturisit că traversează o etapă senină, plină de iubire și echilibru.

„De câteva zile tot primesc întrebarea asta, așa că NU, nu sunt însărcinată. Cred cu toată inima că lucrurile frumoase care vin din iubire vor veni la momentul potrivit. Dumnezeu are un plan perfect pentru fiecare etapă a vieții. Eu aleg să mă bucur de prezent, de iubire și de liniștea pe care o am acum. Când va fi timpul potrivit, Dumnezeu ne va trimite cea mai mare binecuvântare”, a transmis aceasta pe .

L-a găsit Betty Salam pe adevăratul ei suflet pereche

, Betty Salam și-a refăcut rapid viața sentimentală și s-a afișat fericită alături de Roberto. Cei doi nu se ascund și apar tot mai des împreună pe rețelele de socializare, unde par uniți și îndrăgostiți.

Artista spune că trăiește o poveste de iubire sinceră, plină de liniște, în care se simte respectată și cu adevărat fericită. Betty consideră că Roberto este sufletul ei pereche, omul care i-a redat echilibrul și lumina după o perioadă dificilă.