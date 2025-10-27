B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Betty Salam rupe tăcerea despre zvonurile privind o posibilă sarcină: „Dumnezeu are un plan perfect”

Betty Salam rupe tăcerea despre zvonurile privind o posibilă sarcină: „Dumnezeu are un plan perfect”

Ana Beatrice
27 oct. 2025, 15:37
Betty Salam rupe tăcerea despre zvonurile privind o posibilă sarcină: „Dumnezeu are un plan perfect”
Sursa Foto: Facebook - Betty Salam
Cuprins
  1. Betty Salam a decis să lămurească adevărul: este sau nu însărcinată
  2. L-a găsit Betty Salam pe adevăratul ei suflet pereche

Betty Salam a decis să lămurească adevărul după ce au apărut zvonuri că ar fi însărcinată pentru a doua oară. Fiica celebrului cântăreț de manele Florin Salam a vorbit deschis despre viața ei personală și relația cu iubitul Roberto.

Betty Salam a decis să lămurească adevărul: este sau nu însărcinată

După o perioadă plină de transformări și decizii importante, Betty Salam a simțit că este momentul să facă lumină în privința zvonurilor tot mai insistente. Fiica lui Florin Salam s-a despărțit, în urmă cu câteva luni, de Cătălin Vișănescu, tatăl fiului ei, punând capăt unei povești care a durat aproape zece ani de relație.

Între timp, viața i-a zâmbit din nou. Vedeta și-a găsit liniștea în brațele lui Roberto, bărbatul care a readus zâmbetul pe chipul ei. Fericirea afișată de cei doi a stârnit valuri de speculații. Mai exact, mulți au crezut că artista ar fi însărcinată pentru a doua oară.

Totuși, Betty a simțit nevoia să pună capăt bârfelor și a spus lucrurilor pe nume: nu este însărcinată. Artista a mărturisit că traversează o etapă senină, plină de iubire și echilibru.

„De câteva zile tot primesc întrebarea asta, așa că NU, nu sunt însărcinată. Cred cu toată inima că lucrurile frumoase care vin din iubire vor veni la momentul potrivit. Dumnezeu are un plan perfect pentru fiecare etapă a vieții. Eu aleg să mă bucur de prezent, de iubire și de liniștea pe care o am acum. Când va fi timpul potrivit, Dumnezeu ne va trimite cea mai mare binecuvântare”, a transmis aceasta pe rețelele de socializare.

L-a găsit Betty Salam pe adevăratul ei suflet pereche

După despărțirea de Cătălin Vișănescu, Betty Salam și-a refăcut rapid viața sentimentală și s-a afișat fericită alături de Roberto. Cei doi nu se ascund și apar tot mai des împreună pe rețelele de socializare, unde par uniți și îndrăgostiți.

Artista spune că trăiește o poveste de iubire sinceră, plină de liniște, în care se simte respectată și cu adevărat fericită. Betty consideră că Roberto este sufletul ei pereche, omul care i-a redat echilibrul și lumina după o perioadă dificilă.

Tags:
Citește și...
Războiul stelelor între Lucasfilm și Disney. Filmul din seria Star Wars pe care fanii nu-l vor vedea niciodată
Monden
Războiul stelelor între Lucasfilm și Disney. Filmul din seria Star Wars pe care fanii nu-l vor vedea niciodată
Anda Adam, după ce s-a autointitulat „cea mai vedetă” la „Asia Express”: „Nu am spus-o așa”/ „Știi cât de tare contează cum se montează?”
Monden
Anda Adam, după ce s-a autointitulat „cea mai vedetă” la „Asia Express”: „Nu am spus-o așa”/ „Știi cât de tare contează cum se montează?”
Vedetele din România, tarife de top! Cât costă să-ți cânte Delia, Andra sau Sofia Vicoveanca la eveniment
Monden
Vedetele din România, tarife de top! Cât costă să-ți cânte Delia, Andra sau Sofia Vicoveanca la eveniment
Ce pedeapsă riscă Artanu’, în scandalul cu iz penal, în care este implicat. Explicațiile avocatei Dalina Terzi
Monden
Ce pedeapsă riscă Artanu’, în scandalul cu iz penal, în care este implicat. Explicațiile avocatei Dalina Terzi
Rețetă de negresă de post. Iată care este secretul recomandat de o cântăreață din România pentru o textură perfectă
Monden
Rețetă de negresă de post. Iată care este secretul recomandat de o cântăreață din România pentru o textură perfectă
Cum te ajută dovleacul dacă ai diabet? Iată explicațiile Mihaelei Bilic
Monden
Cum te ajută dovleacul dacă ai diabet? Iată explicațiile Mihaelei Bilic
De ce a renunțat Mihai Călin la cariera de prezentator TV? Actorul a dezvăluit totul!
Monden
De ce a renunțat Mihai Călin la cariera de prezentator TV? Actorul a dezvăluit totul!
Oana Roman impune fiicei sale aceeași regulă pe care o ura în copilărie. Iată despre ce este vorba
Monden
Oana Roman impune fiicei sale aceeași regulă pe care o ura în copilărie. Iată despre ce este vorba
Andreea Raicu, despre fostele relații: „În momentul în care am ales, nu mai stau să mă întreb dacă a fost bine sau nu”. Ce nu ar mai face niciodată
Monden
Andreea Raicu, despre fostele relații: „În momentul în care am ales, nu mai stau să mă întreb dacă a fost bine sau nu”. Ce nu ar mai face niciodată
Ioana State, dezvăluiri tulburătoare după vizita la Spitalul de Psihiatrie „Obregia”: „M-au marcat mesajele scrise pe pereți”
Monden
Ioana State, dezvăluiri tulburătoare după vizita la Spitalul de Psihiatrie „Obregia”: „M-au marcat mesajele scrise pe pereți”
Ultima oră
15:59 - Nicușor Dan trimite la Curtea Constituțională o lege uitată 5 ani la Cotroceni. De ce a fost blocată în mandatul lui Iohannis
15:58 - Metode sigure pentru un mod de a cumpăra eficient. Evită cheltuielile impulsive și risipa alimentară!
15:57 - Războiul stelelor între Lucasfilm și Disney. Filmul din seria Star Wars pe care fanii nu-l vor vedea niciodată
15:45 - Newsweek: Cum a ajuns o comună cu 2.800 locuitori la 8.400.000 lei datorii? 50% din venituri merg pe salarii
15:37 - Gigi Becali, scandal în fața palatului. Cine i-a vanzalizat casa (VIDEO)
15:32 - Halloween 2025: Top 10 idei inedite de costume de Halloween pe care le poţi purta chiar anul acesta
15:15 - Schemă de obținere ilegală a pașapoartelor românești, la Chișinău. Mai mulți cetățeni ruși au primit cetățenia română
15:14 - Sfântul Dimitrie cel Nou (Basarabov) este prăznuit pe 27 octombrie. De ce este considerat Ocrotitorul Capitalei
14:57 - Anda Adam, după ce s-a autointitulat „cea mai vedetă” la „Asia Express”: „Nu am spus-o așa”/ „Știi cât de tare contează cum se montează?”
14:55 - Scandal între suveraniști și globaliști pe Catedrala Neamului. Război Lazarus-Caramitru (VIDEO)