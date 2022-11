Beyoncé conduce în topul nominalizărilor pentru premiile Grammy 2023

Beyoncé este cea mai importantă artistă nominalizată în cadrul celei de-a 65-a ediții a premiilor Grammy, care va avea loc pe 5 februarie la centrul Crypto.com din Los Angeles. Lista completă a nominalizaților se află pe .

Beyoncé este acum la egalitate cu soțul ei Jay-Z

Beyoncé este acum la egalitate cu soțul ei Jay-Z pentru cele mai multe nominalizări la Grammy. Dacă va mai câștiga încă trei premii, ea îl va egala pe dirijorul de muzică clasică Georg Solti pentru cele mai multe premii Grammy.

Cele nouă nominalizări ale lui Beyoncé au fost împrăștiate în mai multe categorii diferite. Una dintre ele este pentru piesa „Be Alive”, din filmul King Richard, la categoria Cel mai bun cântec scris pentru film, iar restul sunt pentru piese de pe , care candidează pentru albumul anului.

„Break My Soul” este nominalizată la categoriile Cântecul anului, Discul anului și Cea mai bună înregistrare dance/electronică; „Virgo’s Groove” este nominalizată la categoria Cea mai bună interpretare R&B; iar „Plastic Off the Sofa” este nominalizată la categoria Cea mai bună interpretare R&B tradițională.

Alți candidați notabili la Grammy sunt Kendrick Lamar, cu opt nominalizări; Adele și Brandi Carlile, fiecare cu șapte nominalizări; precum și Harry Styles, Mary J. Blige, Future, DJ Khaled și producătorul și compozitorul The-Dream, fiecare cu câte șase nominalizări la Grammy.

Categoria Cel mai bun artist nou are înscrieri dintr-un amestec de genuri: Samara Joy, un fenomen TikTok în vârstă de 22 de ani, cântăreața de bluegrass Molly Tuttle, duo-ul de jazz

Domi & JD Beck.

Pe listă mai apare apperul Latto, artistul conceptual Tobe Nwigwe, cântărețul de R&B Omar Apollo, cântăreața braziliană Anitta, trupa britanică de indie rock Wet Leg, trupa italiană de rock Maneskin și cântăreața Muni Long, care înainte purta numele Priscilla Renae.

Premiile Grammy 2023 vor include mai multe categorii noi de premii, printre care cel mai bun album de poezie Spoken Word și cea mai bună coloană sonoră pentru jocuri video.