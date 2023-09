Bianca Drăgușanu și-a cumpărat apartament în Dubai. „Am investit mulți bani acolo”

își satisfice mereu poftele și nevoile, nu contează cât costă, astfel că tocmai și-a cumpărat un apartament în Dubai.

Vedeta nu a văzut apartamentul din Dubai

Apartamentul de lux, pentru care a plătit foarte mulți bani, îl știe doar din poze, nici măcar nu l-a văzut în realitate, informează

Dar, momentan nu are de gând să se mute în Dubai pentru că are anumite lucruri pe plan personal pe care trebuie să le rezolve. Ea a spus că va aștepta până când fata ei, Sofia, va începe școala.

Vedeta a în apartamentul din Emiratele Arabe Unite.

„Ideea e că în toți anii ăștia am fost în toate locurile. Nu neapărat că îmi lipsește să plec, dar cu siguranță se va întâmpla asta în scurt timp, după ce începe Sofia școala și se aranjează cumva lucrurile o să plec. Mă duc să îmi văd apartamentul din Dubai, că am apartament și nici nu l-am văzut și e gata. Am investit mulți bani acolo și mă duc să văd pe ce am dat banii”, a mărturisit Bianca Drăgușanu.

De ce nu a mai apărut la TV

Fanii Biancăi Drăgușanu au observat că nu a mai apărut atât de des la TV și a explicat care a fost motivul pentru această pauză. Ea a spus că a simțit nevoia că are nevoie să se retragă temporar pentru a-și recăpată energia.

„Pur și simplu, câteodată mai e nevoie să te retragi, ca să poți să revii în forță. Sau pur și simplu câteodată obosești și îți dorești să iei o pauză de tot ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă. Și atunci te retragi frumos, te odihnești, îți recapeți puterile și apoi mergi mai departe”, a menționat ea.

Pentru o carieră de succes, odihna și pauza sunt foarte importante.