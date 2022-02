Blaze, dezvăluiri tulburătoare despre trecutul concurentului de la „Survivor România”

Blaze este unul dintre „războinicii” de la Survivor România. Tânărul are o poveste de viață ca în filme. Foarte puțini știu care este numele real al concurentului.

Godspower Morris Okpata (Blaze) provine dintr-o familie numeroasă. „Războinicul” s-a născut în Nigeria și a devenit cunoscut publicului larg datorită rețelelor de socializare. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Am 26 de ani și sunt din Nigeria, am venit în România în 2015, am avut o bursă de studii. Am studiat la Constanța, la Marină. Am decis să mă mut în București să fac masterul la Universitate, la Administrarea afacerilor.

Am încercat să fac ceva diferit, după patru ani de inginerie, am vrut să fac ceva diferit. Am început să fac vlog. A fost greu, mai ales când aveam examen mâine, dar eu trebuia să postez ceva pe YouTube sau social media”, a afirmat Blaze, acum ceva timp.

