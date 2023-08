Boala cruntă pe care o are Xonia. Artista a decis să vorbească despre asta: „Medicii spun că asta este o problemă...”

sa și de data aceasta a dezvăluit că se confruntă cu probleme de sănătate, motiv pentru care a început să facă sport.

Xonia se confruntă cu probleme de sănătate

le întâmpină sunt cauzate de dezechilibre hormonale, astfel că artista a luat decizia de a acorda o atenție sporită stării sale de sănătate.

„M-am întors în țară și acum vrem să facem cea mai mare transformare, cu toate că acum avem niște dificultăți în plus față de data trecută. Eu am niște probleme de sănătate, am niște probleme hormonale, niște dereglări, dar norocul meu este antrenorul”, a declarat cântăreața, potrivit .

Artista găsește în sport o cale de susținere pentru sănătatea ei

Xonia susține că implicarea în activități sportive îi aduce un sprijin semnificativ, afirmând că afecțiunile de sănătate s-au manifestat ca rezultat al acumulării de stres pe parcursul perioadei trecute.

„Sportul ajută foarte mult pentru orice om, mai ales când ai probleme de sănătate, ajută foarte mult pentru corp, sănătate și toate cele, dar cred că sportul va fi soluția pentru mine. Este o problemă autoimună, însă nu am dezvăluit exact care este diagnosticul meu până în prezent și încă mai țin pentru mine. Andrei (n.r.: antrenorul de fitness) știe despre ce este vorba. Cu toate că medicii spun că asta este o problemă cronică și nu este nicio vindecare, eu cred că da, prin sport, alimentație sănătoasă, stil de viață sănătos și, bineînțeles, cu mai puțin stres în viață”, a mai adăugat ea.