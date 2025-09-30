Maria de la Insula Iubirii suferă de o boală grea. Ea și Marius Avram, soțul ei, concurenți la emisiunea Insula Iubirii difuzată pe Antena 1, au discutat despre împăcarea lor și despre experiențele din emisiune, într-un interviu pentru Cancan. Mulți telespectatori au observat aspectul neobișnuit al genunchilor Mariei, fapt care a stârnit numeroase întrebări și comentarii. În premieră, concurenta a vorbit deschis despre problema medicală cu care se confruntă de aproape un deceniu.

Ce boală are Maria de la Insula Iubirii și cum a început totul

a explicat că suferă de psoriazis, o afecțiune declanșată după un moment dramatic din viața ei.

„Nu mă așteptam să se râdă pe seama acestui subiect. Este adevărat că sufăr de psoriazis. Acum aproape zece ani, în timp ce eram la munte, iarna, am căzut de pe sanie destul de rău și am pierdut o sarcină. Nu aveam idee că sunt însărcinată la acel moment, altfel clar nu aș fi făcut mișcări bruște. Șocul emoțional a fost atât de mare atunci încât, la doar o lună distanță, mi s-a activat psoriazisul. M-a afectat extrem de tare. Nici acum nu pot spune că am trecut peste acel moment.”, a spus Maria.

Cum s-a manifestat boala și ce impact a avut asupra ei

Maria recunoaște că pierderea sarcinii și boala autoimună i-au schimbat viața și i-au lăsat urme emoționale adânci.

„Chiar și acum când vorbesc mă emoționează foarte mult. Copiii sunt un subiect sensibil pentru mine. Chiar a fost o traumă…”, a mai spus concurenta, la .

De ce a revenit psoriazisul în timpul emisiunii

Stresul și tensiunile din cadrul show-ului televizat au reactivat problema medicală.

„Odată cu stresul emisiunii, boala a reapărut. De aceea genunchii mei arată așa acum. Nu este nimic de ironizat. Este o problemă medicală, iar oamenii care suferă de același diagnostic știu prea bine ce presupune. Nu e deloc ușor.”

Ce tratament urmează Maria de la Insula Iubirii și cum își protejează sănătatea

Concurenta spune că încearcă să-și gestioneze boala prin tratamente și prin reducerea stresului, pe care îl consideră cel mai mare factor declanșator.

„Mă tratez. Trebuie să evit stresul cu orice preț și fix asta am de gând să fac acum. Până la urmă, sănătatea este pe primul loc”, a încheiat Maria Avram.