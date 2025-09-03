Maria de la „Insula Iubirii” a detonat BOMBA! Ce dezvăluiri a făcut concurenta din viața intimă pe care o are cu soțul ei

Maria Avram, concurentă în sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”, a aruncat BOMBA! a dezvăluit detalii incendiare din intimitatea ei și a soțului ei, Marius Avram.

Maria este una dintre puținele concurente care a împărțit România în două tabere. Mai exact, pe telespectatorii înfocați să urmărească show-ul tentației și parcursul pe care cuplurile în au în Thailanda.

Cuprins:

Maria Avram: „Marius nu folosește limba”. Ce a declarat concurenta

Cum a reacționat Cătălin Brînză

Pe parcursul emisiunii, Maria s-a apropiat considerabil de ispita Cătălin Brînză. Într-una dintre discuțiile pe care cei doi le-au avut, Maria a făcut mărturisiri șocante. Aceasta i-a povestit celui care a ispitit-o faptul că Marius nu ar fi prea senzual în relația lor. Aceasta s-a legat de acest lucru, în timp ce îi spunea ce imagini a văzut cu soțul ei și

„S-au pupat fătă limbă că Marius nu sărută cu limba. Marius cu Oana Monea nu s-au sărutat complet că Marius nu folosește limba, deci s-au pupat. Un secret scos la iveală. (…) Am vrut să o întreb dacă a fost satisfăcută că limba nu o folosește.(…) L-a pupat una cu mai multă salivă când era mai tânăr și de-atunci i s-a scârbit”, a spus Maria la „Insula Iubirii”, conform

Auzind cele spuse de Maria, Cătălin a rămas șocat și a preferat să nu comenteze. Acesta a dat o singură replică, scurtă, uimit de ce a dezvăluit femeia din fața lui.

„Eu am rămas fără cuvinte, îmi pare rău, dar m-ai pierdut”, a adăugat Cătălin.