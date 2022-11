Brigitte și Florin Pastramă au semnat actele de divorț dar s-au împăcat și vor să devină părinți: ”Ne iubim mai mult ca la început!”

s-au despărțit și împăcat de multe ori, ba chiar au ajuns și la notar pentru a semna actele de divorț, însă iubirea puternică i-a făcut să se întoarcă unul la celălalt de fiecare dată.

Au semnat actele de divorț dar nu au rezistat unul fără celălalt

s-au cunoscut în cadrul emisiunii Ferma, de la PRO TV, iar de atunci a început o poveste de dragoste cu năbădăi. Deși Brigitte forma o relație cu altcineva la acea vreme, nu i-a putut rezista farmecelor ui Florin și s-a îndrăgostit iremediabil. Astfel, s-a despărțit de iubitul pe care îl avea și a început o relație cu Florin Pastramă. Deși relația lor a fost presărată cu multe certuri, ajungând chiar și la notar pentru a semna actele de divorț, însă cei doi nu au putut rezista unul fără celălalt și s-au împăcat de fiecare dată.

„Am fost la notar să semnăm și de acolo am plecat împreună. Am semnat, în prima fază, ne-a dat 30 de zile. Prima dată când a apărut Brigitte la televizor am semnat. Și după aia ne-am certat, adică nu am mai vorbit. Nu am mai fost să semnăm peste o lună actul de divorț la notar și s-a anulat. Suntem la fel ca la început!’, a povestit soțul lui Brigitte pentru ciao.ro.

Cei doi se iubesc mai mult ca niciodată și vor un copil

Florin a mărturisit că iubirea lor e mai mare ca niciodată și că Dumnezeu i-a ajutat să depășească momentele de cumpănă.

„Am stat în post și rugăciune și l-am rugat pe Domnul Iisus să facă lumină. Și a făcut lumină! Astăzi suntem împreună mai mult ca la început. Adică suntem trup și suflet. Un singur trup în fața Domnului Iisus! Dumnezeu a îngăduit acest lucru între noi, ca Brigitte să își dea seama ce bărbat are lângă ea. Eu sunt copil de Dumnezeu, și eu, și Brigitte. Noi suntem copii de Dumnezeu, nu mai suntem din oameni. Și atunci Dumnezeu a făcut lumină. Dar am avut și mari ispite ca să greșesc…Eu până nu se termină divorțul, vreau să mă rog ca Dumnezeu să termine această problemă. Și Dumnezeu a rezolvat-o cu Da și Amin. Ne iubim mai mult ca la început!’, a mai spus Florin Pastramă.

Deși relația lor a fost întotdeauna plină de certuri și împăcări, acum Florin mărturisește că relația lor s-a întărit și vrea să devină tată.

„Muncim la asta și ca Domnul să rezolve!”