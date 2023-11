Britney Spears divorțează la doar 14 luni de când s-a căsătorit cu Sam Asghari / Vedeta este deja la a treia căsnicie

divorțează după doar , fiind reprezentată la divorț de o echipă de avocați de la Hollywood, potrivit .

Laura Wasser, o avocată de top a vedetelor în materie de divorțuri, a fost aleasă de Spears.

Asghari este un antrenor, model și actor. Este cunoscut pentru aparițiile din „Black Monday” și „Hacks”. A cerut-o în căsătorie pe Spears în septembrie 2021, dar s-au căsătorit anul trecut, în luna iunie.

Cei doi au renunțat la o relație de cinci ani

s-au cunoscut pe platoul de filmare al videoclipului „Slumber Party”, o piesă de pe albumul „Glory” al lui Britney.

Când a decis să-și unească destinul cu Asghari, Spears era încă sub tutelă.

„Aş vrea să avansez progresiv şi vreau să am parte de o afacere adevărată, vreau să mă pot căsători şi să am un copil. Mi s-a spus că, în acest moment, în cadrul tutelării, nu sunt capabilă să mă căsătoresc sau să am un copil”, a pledat Spears în faţa judecătorului, în iunie 2021, când a depus mărturie spre sfârșitul celor 13 ani de tutelă.

La nunta dintre cei doi au fost prezente vedete precum Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore şi Paris Hilton.

Britney Spears este deja la a treia căsătorie.