Anca Dinicu, una dintre cele mai iubite actrițe tinere de la noi din țară, a făcut dezvăluiri impresionante. Vedeta a povestit că a fost cerută în căsătorie de tatăl copilului ei, vara trecută, și a spus cum și-ar dori să arate nunta ei.

Actrița a uimit internauții, atunci când a dat vestea că este Femeia a rămas rapid gravidă, iar acest lucru, deși nu a fost plănuit, a bucurat pe toată lumea.

Cum s-au cunoscut Anca Dinicu și tatăl copilului ei

Anca Dinicu și Georgian Păun , s-au cunoscut prin intermediul rețelelor de socializare și sunt împreună din octombrie 2024. Practic, la scurt timp de când au început să formeze o relație, cei doi au aflat că urmează să devină părinți, iar acest lucru i-a apropiat și mai tare.

Recent, actrița a făcut dezvăluiri legate de viața de cuplu, care nu prea este în lumina reflectoarelor, cei doi preferând, mai degrabă, să fie discreți.

„Nu simt nevoia să împărtășesc tot ce se întâmplă sub acoperișul nostru. Sunt lucruri care țin de intimitate, de liniștea noastră ca familie. Prefer să le păstrăm pentru noi! Ne-am cunoscut într-un mod foarte actual, pe Internet. Nimic spectaculos la prima vedere, dar viața știe să fie surprinzătoare atunci când te aștepți mai puțin. Suntem împreună din octombrie 2024, iar de atunci trăim o poveste frumoasă, reală, cu de toate. Ce pot spune este că suntem bine, ne susținem reciproc și învățăm să fim mai buni atât separat, cât și împreună”, a declarat Anca Dinicu pentru

Cum arată nunta la care visează Anca Dinicu

Întrebată fiind despre căsătorie, Anca a povestit că cererea a avut loc vara trecută, într-o destinație de vis, exotică. Mai precis, femeii i-a fost făcută propunerea în Thailanda, iar aceasta a mărturisit că a fost „un moment frumos”.

Anca și Georgian nu au stabilit încă o dată concretă, însă jurata „The Ticket” știe ce își dorește. Aceasta nu vrea nicidecum ca nunta ei să fie una fastuoasă, însă nici un eveniment restrâns nu poate fi, deoarece persoanele pe care le va invita, fie și din cercul de apropiați numai, sunt destul de multe.

„Nu, n-am stabilit o dată. Momentan suntem implicați în tot felul de proiecte și lucruri care ne cer toată energia. Georgian m-a cerut vara trecută, în Thailanda, a fost un moment frumos.

Evenimentul nu mi-l doresc neapărat fastuos. Sau, mai bine zis, n-am visat niciodată la o nuntă cu artificii și candelabre uriașe. Doar că, realist vorbind, e imposibil să fie ceva restrâns. La ziua mea, am vrut să chem 20 de oameni și, în aceeași seară, s-au strâns 50. Vă dați seama ce-ar însemna o nuntă!”, a mai spus vedeta.