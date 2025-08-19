B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Un jurnalist celebru a dezvăluit unde și când ar urma să aibă loc nunta lui Cristiano Ronaldo și a Georginei Rodriguez

Un jurnalist celebru a dezvăluit unde și când ar urma să aibă loc nunta lui Cristiano Ronaldo și a Georginei Rodriguez

B1.ro
19 aug. 2025, 12:23
Un jurnalist celebru a dezvăluit unde și când ar urma să aibă loc nunta lui Cristiano Ronaldo și a Georginei Rodriguez
Foto: Facebook/ Cristiano Ronaldo

După o relație de nouă ani, Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodriguez, iar acum, o lume întreagă așteaptă cu sufletul la gură nunta celor doi.  

Cuprins:

  1. Când ar urma să aibă loc nunta
  2. Unde ar urma să aibă loc ceremonia
  3. Ce alte cadouri a primit Georgina cu ocazia logodnei

Când ar urma să aibă loc nunta

Georgina Rodriguez a făcut mare anunț printr-o postare pe Instagram, în care le-a arătat inelul cu care a fost cerută în căsătorie: o bijuterie de șase milioane de dolari. Detaliile despre ceremonie nu au fost făcute publice de niciunul dintre parteneri sau de vreunul dintre apropiații lor, ci de jurnalistului spaniol Alberto Guzmán, în cadrul emisiunii „D Corazon”, difuzată pe TVE, potrivit Libertatea.

Potrivit dezvăluirilor făcute de jurnalist, marele eveniment nu va avea loc înainte de 2026, starului portughez dorindu-și să ia parte la Campionatul Mondial din Statele Unite, Mexic și Canada, care se va încheia pe 19 iulie 2026.

„Mi s-a spus că este foarte probabil ca nunta să fie după această dată, pentru că Ronaldo vrea să-și ia rămas-bun de la fotbal în stil mare, la vârsta de 41 de ani”, a explicat Alberto Guzman.

În acest fel, nunta ar marca nu doar o împlinire pe plan personal, dar și încheierea unei cariere sportive încununată de succese.

Se speculează că evenimentul va fi unul dintre cele mai scumpe și spectaculoase din showbiz, alături de ceremoniile regale și nunțile starurilor internaționale.

Unde ar urma să aibă loc ceremonia

Alberto Guzman a vorbit și despre locul unde ar urma să se desfășoare nunta. Potrivit informațiilor oferite de acesta, cuplul ar urma să organizeze ceremonia în Portugalia, țara natală a fotbalistului. Astfel, oamenii apropiați vor putea lua parte la eveniment, fără prea mari eforturi legate de drum.

Deocamdată, nici Cristiano Ronaldo, nici Georgina Rodriguez nu au confirmat informațiile apărute în spațiul public, dar fanii continuă să urmărească cu interes evoluția lucrurilor.

Ce alte cadouri a primit Georgina cu ocazia logodnei

După nouă ani de relație, Cristiano Ronaldo și-a cerut partenera în căsătorie. Pe lângă inelul spectaculos de logodnă, celebrul fotbalist a marcat evenimentul cu o serie de cadouri de lux.

Tot jurnalistul Alberto Guzman a dezvăluit că starul internațional i-a oferit Georginei Rodriguez un Porsche, două ceasuri în valoare de peste 50.000 de euro și piese vestimentare semnate de designeri celebri, evaluate la mai mult de 30.000 de euro.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Marina Voica: „Îmi place să cânt pe tocuri, așa am urcat pe scenă toată viața”. Cum se pregătește înainte de concerte
Monden
Marina Voica: „Îmi place să cânt pe tocuri, așa am urcat pe scenă toată viața”. Cum se pregătește înainte de concerte
Ce o ajută pe Gina Pistol să păstreze echilibrul între viața de familie și carieră. „Nu totul trebuie să fie perfect”
Monden
Ce o ajută pe Gina Pistol să păstreze echilibrul între viața de familie și carieră. „Nu totul trebuie să fie perfect”
Gina Pistol: „Copilăria mea a fost una cu multe lipsuri, nu pot să neg asta”. Ce lecție importantă a învățat
Monden
Gina Pistol: „Copilăria mea a fost una cu multe lipsuri, nu pot să neg asta”. Ce lecție importantă a învățat
Decizie surprinzătoare. George Burcea a dat serialul Wednesday pe o producție cu extratereștri și cazane de țuică
Monden
Decizie surprinzătoare. George Burcea a dat serialul Wednesday pe o producție cu extratereștri și cazane de țuică
Andi Moisescu: „Cred că am toate slăbiciunile pe care le poate avea un om”
Monden
Andi Moisescu: „Cred că am toate slăbiciunile pe care le poate avea un om”
Ella de la „Insula Iubirii”, tot mai apropiată de ispita Teo. Ce mărturisiri a făcut concurenta
Monden
Ella de la „Insula Iubirii”, tot mai apropiată de ispita Teo. Ce mărturisiri a făcut concurenta
Viorica Dăncilă, mărturisiri SURPRINZĂTOARE: „Nu am mai vrut să fac copii, pentru că…”. Ce a mai declarat fostul prim-ministru
Monden
Viorica Dăncilă, mărturisiri SURPRINZĂTOARE: „Nu am mai vrut să fac copii, pentru că…”. Ce a mai declarat fostul prim-ministru
Kylie Jenner a pus capăt zvonurilor despre despărțirea de Timothee Chalamet. Mișcarea subtilă care a dat totul de gol
Externe
Kylie Jenner a pus capăt zvonurilor despre despărțirea de Timothee Chalamet. Mișcarea subtilă care a dat totul de gol
Maria de la „Insula Iubirii”, foarte afectată după ce a văzut imaginile cu soțul ei. Ce a declarat concurenta
Monden
Maria de la „Insula Iubirii”, foarte afectată după ce a văzut imaginile cu soțul ei. Ce a declarat concurenta
Larisa Udilă, însărcinată cu o fetiță! Ce mesaj emoționant a postat frumoasa mămică
Monden
Larisa Udilă, însărcinată cu o fetiță! Ce mesaj emoționant a postat frumoasa mămică
Ultima oră
14:32 - Marina Voica: „Îmi place să cânt pe tocuri, așa am urcat pe scenă toată viața”. Cum se pregătește înainte de concerte
14:31 - Ciorbă rădăuțeană ca la restaurant. Iată cum se prepară. Trucul pe care bucătarii nu îl spun oricui
14:25 - Comuna din România în care s-au născut doar doi copii anul acesta. Motivul pentru care numărul de nașteri a scăzut dramatic
14:06 - Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă”. Președintele s-a conectat de la Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale (CFOS) din Târgu Mureş
14:01 - O adolescentă a ajuns în stare gravă la spital după ce și-a mâncat părul timp de 6 ani
13:54 - Tragedie pe autostrada A1 București-Pitești. Doi pietoni au murit după ce au fost loviți de un TIR
13:51 - Profitorii întâlnirii Trump – Putin din Alaska. Un afacerist rus vrea să înregistreze un nou brand comercial
13:28 - Gabriel Zetea laudă noua abordare a premierului Bolojan. Guvernul a acceptat să dea mai mulți bani pe „Anghel Saligny” (VIDEO)
13:23 - Femeie din Dâmbovița, surprinsă de camere în timp ce abandonează mai mulți pui de pisică. Cum a fost sancționată
13:20 - Un copil de 8 ani a murit după ce a căzut în mare de la 50 de metri înălțime