Care a fost de fapt relația dintre Nadia Comăneci și Benone Sinulescu. Soția regretatului artist a mărturisit tot

Regretatul artist Benone Sinulescu a avut o frumoasă relație de prietenie cu gimnasta . Această legătură a dus la mai multe zvonuri privind o posibilă relație romantică între cei doi, care s-ar fi petrecut cu zeci de ani în urmă.

Ce a declarat soția lui Benone Sinulescu

Elena Sinulescu, soția regretatului artist, a mărturisit că aceste speculații sunt total false. În cadrul unui interviu pentru cancan.ro, aceasta a povestit despre incidentul care a dus la aceste păreri și despre dificultățile prin care trece de la dispariția marelui interpret, conform

Pe 18 noiembrie se împlinesc trei ani de la trecerea în neființă a lui Benone Sinulescu, unul dintre cei mai iubiți artiști de la noi din țară. Soția sa, Elena, a declarat că simte o profundă amarăciune cu privire la faptul că unii oameni l-au uitat atât de repede, cei care în urmă cu câțiva ani i-au exploatat talentul.

„Chiar ne amuzam într-o perioadă că accepta toate invitațiile, pe la toate televiziunile, și-i spuneam că mai lipsea să apară și la Paprika TV, iar acum, de când a murit, nu-i mai cinstește nimeni memoria. Nu blamez, nu reproșez, însă nu îmi place ce se întâmplă. Sunt fericită că reușesc să-i îndeplinesc ultima lui dorință, aceea de a face un muzeu memorial în casa în care a copilărit, din Buzău. Mai durează până va fi gata, voi lucra cu un designer, casa trebuie și renovată.

Însă am o mulțime de amintiri de-ale lui pe care le voi duce acolo. Inclusiv două tablouri cu el pe care le-am dus la cimitir în ziua înmormântării, și care acum stau pe holul casei mele. Mă întâmpină mereu când intru în casă. Noi avem la Arad un pod cu ordine și medalii pe care Beni le-a obținut, inclusiv acestea vor ajunge în muzeu. Plus multe costume populare sau ziare de colecție în care el a apărut”, a declarat Elena Sinulescu pentru CANCAN.

Elena și Benone au avut o căsnicie de 40 de ani

a povestit despre o perioadă dificilă din viața lor, atunci când și-au dorit un copil, însă nu au putut să își îndeplinească această dorință.

„Noi ne-am dorit copii, eu am urmat multe tratamente, am pierdut multe sarcini și mi-a fost foarte greu. Într-un final ne-am resemnat, am adunat 40 de ani de căsnicie frumoși, ăsta nu a fost un motiv să ne despărțim. Noi ne-am înțeles foarte bine, am avut o chimie foarte bună, aveam aceleași pasiuni: istoria și călătoriile. Mergeam cu Beni în vacanță de mai multe ori pe an, acum nu mai merg singură nicăieri, nu mai vreau”, recunoaște Elena Sinulescu.

Soția regretatului artist a lămurit zvonurile privind relația cu Nadia Comăneci

De-a lungul anilor au circulat mai multe zvonuri privind o posibilă relație între gimnasta Nadia Comăneci și regretatul artist.

„Vreau să lămuresc și speculațiile astea. De fapt, Nadia trebuia să plece la Jocurile Olimpice, însă dorul de mama ei, care era la Onești, a întors-o din drum. Prima dată a sunat-o pe Irina Loghin să-i spună, dar nu i-a răspuns, și a decis să vină la Beni acasă, pentru că el o cunoștea pe mama ei. A venit să se sfătuiască cu el ce-i de făcut. El i-a dat înghețată și a încercat s-o convingă să meargă la Jocurile Olimpice. Părintește a încercat s-o sfătuiască… Nu a durat mult și i-a sunat la ușă Securitatea. Cum era pe vremea aia, se fila orice…”, a lămurit și acest zvon soția regretatului artist.