Zi tragică pentru familia Adrianei Bahmuțeanu. Mama vedetei a încetat din viață în urmă cu câteva ore, după luni de suferințe provocate de distanțarea nepoților ei, fiii Adrianei și a lui Silviu Prigoană, și chinuită de mai multe afecțiuni medicale.

Cuprins:

Cât de implicată a fost mama Adrianei Bahmuțeanu în creșterea nepoților Care a fost ultima dorință a mamei Adrianei Bahmuțeanu, înainte de moarte

Cât de implicată a fost mama Adrianei Bahmuțeanu în creșterea nepoților

Trecerea în neființă a mamei Adrianei Bahmuțeanu a lăsat un gol imens în sufletele apropiaților. În ultimele luni de viață, femeia a suferit enorm din cauza nepoților ei, Edurad și Maximus, care evitau cu orice preț contactul cu bunica lor. Deși instanța i-a oferit dreptul de a avea o relație cu copiii fiicei sale încă din luna iulie, problemele de sănătate au împiedicat-o să-și mai vadă această dorință îndeplinită.

În ziua programată pentru un termen la tribunal, mama Adrianei Bahmuțeanu a suferit un AVC și a ajuns la spital.

Mama vedetei a fost șocată de atitudinea ostilă a nepoților ei, cu atât mai mult cu cât ea își dedicase o bună parte din viață creșterii lor.

„A șocat-o felul în care copii au dezvoltat o fobie inexplicabilă faţă de mama mea, o persoană de referință din viața lor. Este femeia care a stat cu ei, și-a sacrificat propria viață, l-a lăsat pe tata singur în casă, s-a mutat la noi și a stat lipită de copii zi și noapte și nu s-a mai dezlipit de acolo, decât două zile când a fost, la un moment dat, în spital. În rest, cu ei a stat non-stop. Cu ei mânca, cu ei dormea, ea îi îmbrăca dimineața, ea îi dezbrăca seara, ea știa cu medicamentele, ea știa cu doctorii, cu tot ce însemna”, a povestit Adriana Bahmuțeanu în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, potrivit .

Care a fost ultima dorință a mamei Adrianei Bahmuțeanu, înainte de moarte

Deși nu a mai reușit să ajungă la proces și să-și vadă , ultima dorință a mamei Adriana Bahmuțeanu era să le poată împărtăși acestora din experiențele și învățăturile acumulate în viață.

„Avea totul pus la punct. Acum a fost foarte afectată. A venit la instanță și i-a spus doamnei judecător: «Să știți că eu nu mai trăiesc mult și vreau cu ultimele mele puteri să le spun cu limbă de moarte nepoților mei ce nu am reușit încă să le spun. Am așteptat să crească și să le dau și eu învățămintele ca o bunică care se pregăteşte de plecat într-o altă dimensiune. Nu am mai reușit să fac lucrul acesta, vă rog frumos să îmi dați oportunitatea, să îmi dați program de vizită cu ei și să le pot spune ce am de spus». A înțeles-o doamna judecător și la ultimul termen, înainte să se judece procesul propriu-zis, a ținut să meargă ea în persoană la Tribunal, în baston, însă nu a mai ajuns, din păcate, a ajuns pe un pat de spital. În ziua dinaintea termenului de la proces a făcut un AVC, i s-a făcut rău, a sunat sora mea la salvare și a dus-o”, a mai spus .