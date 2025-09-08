B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Care a fost ultima dorință a mamei Adrianei Bahmuțeanu. „Să le spun cu limbă de moarte…”

Care a fost ultima dorință a mamei Adrianei Bahmuțeanu. „Să le spun cu limbă de moarte…”

B1.ro
08 sept. 2025, 20:11
Care a fost ultima dorință a mamei Adrianei Bahmuțeanu. „Să le spun cu limbă de moarte...”
Sursa foto: Instagram / Adriana Bahmuțeanu

Zi tragică pentru familia Adrianei Bahmuțeanu. Mama vedetei a încetat din viață în urmă cu câteva ore, după luni de suferințe provocate de distanțarea nepoților ei, fiii Adrianei și a lui Silviu Prigoană, și chinuită de mai multe afecțiuni medicale.

 

 Cuprins: 

  1. Cât de implicată a fost mama Adrianei Bahmuțeanu în creșterea nepoților
  2. Care a fost ultima dorință a mamei Adrianei Bahmuțeanu, înainte de moarte

 Cât de implicată a fost mama Adrianei Bahmuțeanu în creșterea nepoților

Trecerea în neființă a mamei Adrianei Bahmuțeanu a lăsat un gol imens în sufletele apropiaților. În ultimele luni de viață, femeia a suferit enorm din cauza nepoților ei, Edurad și Maximus, care evitau cu orice preț contactul cu bunica lor. Deși instanța i-a oferit dreptul de a avea o relație cu copiii fiicei sale încă din luna iulie, problemele de sănătate au împiedicat-o să-și mai vadă această dorință îndeplinită.

În ziua programată pentru un termen la tribunal, mama Adrianei Bahmuțeanu a suferit un AVC și a ajuns la spital.

Mama vedetei a fost șocată de atitudinea ostilă a nepoților ei, cu atât mai mult cu cât ea își dedicase o bună parte din viață creșterii lor.

„A șocat-o felul în care copii au dezvoltat o fobie inexplicabilă faţă de mama mea, o persoană de referință din viața lor. Este femeia care a stat cu ei, și-a sacrificat propria viață, l-a lăsat pe tata singur în casă, s-a mutat la noi și a stat lipită de copii zi și noapte și nu s-a mai dezlipit de acolo, decât două zile când a fost, la un moment dat, în spital. În rest, cu ei a stat non-stop. Cu ei mânca, cu ei dormea, ea îi îmbrăca dimineața, ea îi dezbrăca seara, ea știa cu medicamentele, ea știa cu doctorii, cu tot ce însemna”, a povestit Adriana Bahmuțeanu în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, potrivit Cancan.

Care a fost ultima dorință a mamei Adrianei Bahmuțeanu, înainte de moarte

Deși nu a mai reușit să ajungă la proces și să-și vadă nepoții, ultima dorință a mamei Adriana Bahmuțeanu era să le poată împărtăși acestora din experiențele și învățăturile acumulate în viață.

„Avea totul pus la punct. Acum a fost foarte afectată. A venit la instanță și i-a spus doamnei judecător: «Să știți că eu nu mai trăiesc mult și vreau cu ultimele mele puteri să le spun cu limbă de moarte nepoților mei ce nu am reușit încă să le spun. Am așteptat să crească și să le dau și eu învățămintele ca o bunică care se pregăteşte de plecat într-o altă dimensiune. Nu am mai reușit să fac lucrul acesta, vă rog frumos să îmi dați oportunitatea, să îmi dați program de vizită cu ei și să le pot spune ce am de spus». A înțeles-o doamna judecător și la ultimul termen, înainte să se judece procesul propriu-zis, a ținut să meargă ea în persoană la Tribunal, în baston, însă nu a mai ajuns, din păcate, a ajuns pe un pat de spital. În ziua dinaintea termenului de la proces a făcut un AVC, i s-a făcut rău, a sunat sora mea la salvare și a dus-o”, a mai spus vedeta.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
A murit mama Adrianei Bahmuțeanu. Suferise un AVC în urmă cu doar câteva săptămâni
Monden
A murit mama Adrianei Bahmuțeanu. Suferise un AVC în urmă cu doar câteva săptămâni
Cu cine s-a întâlnit Andreea Esca în vacanță, în Grecia. „Din «fosta viață» i-a rămas pasiunea pentru organizarea unor petreceri de top”
Monden
Cu cine s-a întâlnit Andreea Esca în vacanță, în Grecia. „Din «fosta viață» i-a rămas pasiunea pentru organizarea unor petreceri de top”
Dan Negru, mesaj tranșant la început de an școlar. „Dascălii sunt umiliți în școli de derbedei”
Monden
Dan Negru, mesaj tranșant la început de an școlar. „Dascălii sunt umiliți în școli de derbedei”
Ispita de la Insula Iubirii care avea, de fapt, o iubită acasă, însă, a reușit să ispitească și o concurentă. Detalii bombă ies acum la iveală!
Monden
Ispita de la Insula Iubirii care avea, de fapt, o iubită acasă, însă, a reușit să ispitească și o concurentă. Detalii bombă ies acum la iveală!
Monica Anghel, detalii despre intervenția suferită la ochi. Cum se simte artista după operație
Monden
Monica Anghel, detalii despre intervenția suferită la ochi. Cum se simte artista după operație
Surpriză pentru Adela Popescu: „Mi-au țâșnit lacrimile și nu s-au mai oprit”. Ce s-a întâmplat
Monden
Surpriză pentru Adela Popescu: „Mi-au țâșnit lacrimile și nu s-au mai oprit”. Ce s-a întâmplat
Claudia Pătrășcanu, la brațul unui alt bărbat, la 6 ani de la despărțirea de Gabi Bădălău. Ce mesaj emoționant a transmis artista
Monden
Claudia Pătrășcanu, la brațul unui alt bărbat, la 6 ani de la despărțirea de Gabi Bădălău. Ce mesaj emoționant a transmis artista
Iulia Albu: „Nopți nedormite, săptămâni nedormite, luni nedormite”. Ce dorință i-a îndeplinit fiicei sale
Monden
Iulia Albu: „Nopți nedormite, săptămâni nedormite, luni nedormite”. Ce dorință i-a îndeplinit fiicei sale
Giorgio Armani va fi înmormântat luni, într-un sat din nordul Italiei. Ce se va întâmpla cu magazinele Armani, în memoria marelui creator de modă
Externe
Giorgio Armani va fi înmormântat luni, într-un sat din nordul Italiei. Ce se va întâmpla cu magazinele Armani, în memoria marelui creator de modă
Anca Serea, alături de copii, cu ocazia începerii noului an școlar. Ce a transmis mămica
Monden
Anca Serea, alături de copii, cu ocazia începerii noului an școlar. Ce a transmis mămica
Ultima oră
21:13 - Alimentele banale care nu ar trebui date niciodată câinilor. Unele pot fi chiar letale patrupezilor
21:12 - Când ajunge în România primul tren electric produs în Polonia. Pe ce rute va circula
20:48 - Kirill Shevchenko, șahistul care reprezintă România, pierde titlul de Mare Maestru. Este acuzat că a trișat: „Trebuie să recunosc că am făcut acest lucru”
20:45 - O nouă meserie își face loc pe piața muncii din România. Doritorii se pot specializa prin cursuri acreditate
20:18 - Criză politică în Franța. Guvernul condus de François Bayrou a picat la moțiunea de cenzură a extremiștilor. Ce opțiuni are Macron
20:12 - Top firme funerare cu servicii complete și transparente
20:10 - Cine poate beneficia de îngrijiri paliative
20:07 - Un ghid nou pentru colecționari: cât valorează arta românească
20:04 - Întrebarea care a stârnit hohote de râs. Ce l-a întrebat o bătrânică dintr-un sat din România pe un tânăr african: „Mamaie, și dacă spun, ai ști?”
19:49 - Google primește o amendă record de la UE: Aproape 3 miliarde de euro pentru abuz de monopol