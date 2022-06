Carmen Chindriș, dezvăluiri surprinzătoare despre intervenții estetice: „Am grijă de mine însămi”

Carmen Chindriș se bucură de un succes răsunător în țară. Cântăreața a reușit să cucerească sufletele românilor cu melodii autentice. Vedeta nu se lasă și si implică activ în mai multe proiecte.

Carmen Chindriș nu este adepta intervențiilor estetice

Tânăra participă alături de Romică Țociu la emisiunea „ . Artista cochetează cu lumea televiziunii și depășește fricile pe care le are.

Carmen Chindriș promovează activ naturalețea și modul sănătos de viață. Artista nu este adepta intervențiilor estetice și nu apelează la ajutorul chirurgilor. Tânăra este foarte mulțumită de frumusețea pe care a moștenit-o.

„Atât timp cât voi fi sănătoasă, n-o să auziți despre mine că mă operez. Mă simt bine așa cum m-a lăsat Dumnezeu. De ce să stric naturalețea mea ca ființă umană?!

Plus că, eu am fost mereu mulțumită de cum sunt. Am grijă de mine însămi, din toate punctele de vedere. Am ritualurile mele de tradiție de la care nu mă abat”, a spus Carmen Chindriș pentru .