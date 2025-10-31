Pe 31 octombrie se celebrează Halloween-ul, o sărbătoare cu origini celtice care, în ultimii ani, a prins amploare și în România. Unii o tratează ca pe o ocazie de distracție, în timp ce alții o resping pentru că nu e o sărbătoare care să aibă legătură cu valorile creștine. Dintre românii care declară război Halloween-ului fac parte și mai multe vedete, cum ar fi Carmen de la Sălciua și Andreea Popescu.

Carmen de la Sălciua: „Nu sunt de acord cu Halloween-ul. Să-l sărbătorești pe diavol mi se pare ciudat”

Carmen de la Sălciua consideră că Halloween-ul nu are nicio legătură cu tradițiile românești și că valorile promovate de această sărbătoare nu se potrivesc spiritului creștin. Artista refuză să se costumeze, să participe la petreceri tematice și crede că un copil ar trebui educat în spiritul credinței și al valorilor pozitive. Ea spune că nu condamnă pe nimeni care alege să celebreze, dar pentru ea această zi pur și simplu nu există.

„Această sărbătoare este împrumutată, nu este a noastră, a celor care vrem să credem că suntem creștini. [..] Ca să-l sărbătorești pe diavol, mi se pare cam ciudat. Eu nu sunt de acord, dar nici nu am o problemă cu cei care sărbătoresc. Eu nici nu m-am costumat niciodată, nici nu aș accepta să particip la astfel de petreceri, le refuz. Pentru mine nu e o sărbătoare. Dacă totuși ar fi să aleg, aș prefera să văd un copil costumat în costum popular, nu în drăcușori. Noi luăm tot felul de sărbători, din America, din alte părți, dar avem și noi sărbătorile noastre tradiționale. Părerile sunt împărțite, dar nu cred că ar trebui să se formeze două baricade în sensul acesta”, a declarat pentru Cancan.

Andreea Popescu: „Noi suntem cu Dumnezeu, nu cu Halloween”

Fosta dansatoare a Deliei, Andreea Popescu, respinge ferm sărbătoarea de Halloween. Ea afirmă că familia sa este una profund religioasă, iar în această perioadă preferă să plece în vacanță pentru a evita festivitățile specifice. Vedeta spune că și-a învățat fiul ce reprezintă această sărbătoare și că valorile promovate de Halloween nu coincid cu cele ale familiei lor.

„Noi nu sărbătorim Halloween-ul, noi suntem cu Dumnezeu, nu cu Halloween, nu avem treabă cu el. Dacă ne documentăm puțin, o să vedem exact cum a apărut, cine l-a inventat, ce anume se sărbătorește. Noi nu suntem din același film. Avem libertatea de a căuta, fiecare interpretează cum vrea. La școală se organizează tot felul de lucruri, dar noi în fiecare an nu suntem acasă. Plecăm în perioada în care se sărbătorește Halloween-ul. Noi am avut o discuție cu fiul nostru, i-am explicat ce înseamnă și a înțeles. A înțeles că noi suntem creștini, iar această sărbătoare nu reprezintă noastră. Nu ne punem coarne de draci, nu ne facem fantome, pentru că nu avem nevoie de chestiile astea. Noi mergem și dintotdeauna la biserică, în fiecare duminică, iar pentru el, acesta este firescul”, a declarat Andreea Popescu.