Carmen Șerban, despre momentele dificile după liftingul facial și adevărul din spatele zvonurilor despre fiica ei secretă

a trecut printr-o perioadă destul de complicată în ultima vreme, după ce a ales să își facă un lifting facial. Decizia a venit cu unele provocări, iar artista a fost deschisă în a povesti despre complicațiile care au apărut în urma procedurii, informează . În cadrul emisiunii Viața fără filtru, Carmen a explicat detaliat ce dificultăți a întâmpinat în perioada de recuperare și cum au influențat acestea starea ei generală. Cu toate acestea, ea a subliniat că, în prezent, se simte mult mai bine și este mulțumită de rezultatele obținute.

a mărturisit că, recent, a recurs la o la nivelul feței. Deși procedura fusese planificată, efectele secundare au fost mai puternice decât se aștepta, iar ulterior a fost nevoită să urmeze un tratament intensiv pentru a face față perioadei dificile.

Complicații după un lifting facial

În cadrul ediției din 4 martie a emisiunii Viața fără filtru, Carmen Șerban a povestit despre intervenția la care a recurs recent, un lifting facial, și a împărtășit cu telespectatorii că, din păcate, au apărut complicații în urma procedurii. Artista a explicat că, deși intervenția a fost planificată, recuperarea nu a fost ușoară și s-a confruntat cu efecte secundare neașteptate. Aceasta a subliniat că a fost nevoie de un tratament intensiv pentru a depăși dificultățile apărute pe parcursul procesului de vindecare.

„Eu de curând am făcut un lifting facial și am avut parte de o mică complicație, un mic hematom care acum se vindecă puțin mai greu. Mi-a apăsat pe un nerv facial și sunt în recuperare. (…) Acum mă simt puțin mai bine, pentru că ieri am avut 7 zile în care s-a ocupat domnul doctor cu toată echipa lui foarte intens de mine, am perfuzii aproape zilnice, cu laser…”, a povestit Carmen Șerban.

Ce spune Carmen Șerban reacție după ce presa a scris că ar avea o fiică secretă

Carmen Șerban a precizat că nu are un copil, iar tânăra despre care s-a spus că i-ar fi fiică este, de fapt, nepoata și fina ei.

„Sunt doar nașa ei și mătușa ei. Au fost foarte multe conflicte de-a lungul vieții. Eu nu am spus niciodată și nu am pretins niciodată să fiu mama ei. Mie îmi ajunge că sunt mătușa și nașa ei de botez. S-au creat confuzii, au fost chestii în familie (…) presa ar trebui să aibă mai multă grijă. (…) Nu mai vreau să am niciun fel de conflicte cu cumnatele mele. Eu niciodată nu m-am erijat decât în mătușa nepoților mei și nașa lor.”, a spus Carmen Șerban la Viața fără filtru.