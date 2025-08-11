Carmen Tănase, despre Lia Bugnar: „Avem lucruri în comun și avem multe de vorbit”. Cum s-au împrietenit cele două

Actrița Carmen Tănase a povestit cum s-a împrietenit cu . Aceasta a spus că au multe lucruri în comun.

Cuprins

Cum s-au împrietenit cele două

Ce apreciază Carmen Tănase la Lia

Cum s-au împrietenit cele două

Cele două s-au împrietenit în cadrul unui .

„S-a legat acum vreo câțiva ani, când mi s-a propus un spectacol cu care să facem un turneu în Bruxelles și în Germania, care să aibă premiera la Düsseldorf. Spectacolul se joacă și acum. Se numește “Ce avem noi aici?”. E un mare succes, un spectacol excepțional. Și așa ne-am împrietenit. Ne-am cunoscut mai bine”, a mărturisit Carmen Tănase, conform .

„Ne știam, dar nu ne cunoșteam așa de bine. Și am realizat că semănăm în foarte multe privințe. Suntem capricorni amândouă. Suntem încăpățănate amândouă. Avem principii foarte solide peste care nu trecem amândouă. Avem lucruri în comun și avem multe de vorbit. Și așa ne-am împrietenit, ca și când ne-am cunoaște de o viață. Noi ne cunoaștem de câțiva ani bine. Dar Lia în viața mea e ca și când ar fi dintotdeauna”, a adăugat actrița.

Ce apreciază Carmen Tănase la Lia

Carmen Tănase mărturisește că cel mai mult apreciază la Lia Bugnar că spune „lucrurilor pe nume”.

„Calitatea este că spune lucrurilor pe nume. Ce are în gușă și în căpușă. Nu o dă pe după vișini. E mare lucru în ziua de azi să spui ce gândești”, a spus actrița.

Întrebată despre defectele prietenei ei, aceasta a răspuns: „Chiar nu știu niciun defect. Nici nu i le-am căutat, pentru că mă înțeleg foarte bine cu ea”.