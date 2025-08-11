B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Carmen Tănase, despre Lia Bugnar: „Avem lucruri în comun și avem multe de vorbit”. Cum s-au împrietenit cele două

Carmen Tănase, despre Lia Bugnar: „Avem lucruri în comun și avem multe de vorbit”. Cum s-au împrietenit cele două

Selen Osmanoglu
11 aug. 2025, 12:45
Carmen Tănase, despre Lia Bugnar: „Avem lucruri în comun și avem multe de vorbit”. Cum s-au împrietenit cele două
Sursa Foto: Captură Video/ YT

Actrița Carmen Tănase a povestit cum s-a împrietenit cu Lia Bugnar. Aceasta a spus că au multe lucruri în comun.

Cuprins

  • Cum s-au împrietenit cele două
  • Ce apreciază Carmen Tănase la Lia

Cum s-au împrietenit cele două

Cele două s-au împrietenit în cadrul unui spectacol.

„S-a legat acum vreo câțiva ani, când mi s-a propus un spectacol cu care să facem un turneu în Bruxelles și în Germania, care să aibă premiera la Düsseldorf. Spectacolul se joacă și acum. Se numește “Ce avem noi aici?”. E un mare succes, un spectacol excepțional. Și așa ne-am împrietenit. Ne-am cunoscut mai bine”, a mărturisit Carmen Tănase, conform Cancan.

„Ne știam, dar nu ne cunoșteam așa de bine. Și am realizat că semănăm în foarte multe privințe. Suntem capricorni amândouă. Suntem încăpățănate amândouă. Avem principii foarte solide peste care nu trecem amândouă. Avem lucruri în comun și avem multe de vorbit. Și așa ne-am împrietenit, ca și când ne-am cunoaște de o viață. Noi ne cunoaștem de câțiva ani bine. Dar Lia în viața mea e ca și când ar fi dintotdeauna”, a adăugat actrița.

Ce apreciază Carmen Tănase la Lia

Carmen Tănase mărturisește că cel mai mult apreciază la Lia Bugnar că spune „lucrurilor pe nume”.

„Calitatea este că spune lucrurilor pe nume. Ce are în gușă și în căpușă. Nu o dă pe după vișini. E mare lucru în ziua de azi să spui ce gândești”, a spus actrița.

Întrebată despre defectele prietenei ei, aceasta a răspuns: „Chiar nu știu niciun defect. Nici nu i le-am căutat, pentru că mă înțeleg foarte bine cu ea”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Soția și fiul lui Mihai Leu, omagiu adus fostului campion român. Ce au declarat cei doi, după accidentul în care a fost implicat Marco Leu
Monden
Soția și fiul lui Mihai Leu, omagiu adus fostului campion român. Ce au declarat cei doi, după accidentul în care a fost implicat Marco Leu
Irinel Columbeanu, ajutat de fiică să-și achite restanțele la azil: „Nu ajută și la treburi, la grădinărit, ca alți pensionari, lui îi place numai să admire natura și să lectureze”
Monden
Irinel Columbeanu, ajutat de fiică să-și achite restanțele la azil: „Nu ajută și la treburi, la grădinărit, ca alți pensionari, lui îi place numai să admire natura și să lectureze”
Bianca Drăgușanu, atac nemilos la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Nu vreau să vorbesc despre penibilitatea asta aberantă, este de râsul circului”. Ce alte săgeți a mai aruncat vedeta
Monden
Bianca Drăgușanu, atac nemilos la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Nu vreau să vorbesc despre penibilitatea asta aberantă, este de râsul circului”. Ce alte săgeți a mai aruncat vedeta
Oana Roman, declarații INCENDIARE despre relația cu tatăl ei! Ce a povestit vedeta
Monden
Oana Roman, declarații INCENDIARE despre relația cu tatăl ei! Ce a povestit vedeta
Cât costă cazarea în apartamentele lui Jorge din Mamaia. Locația are și piscină în aer liber (VIDEO)
Monden
Cât costă cazarea în apartamentele lui Jorge din Mamaia. Locația are și piscină în aer liber (VIDEO)
Dan Negru se plânge de codurile ANM: „Au trecut anii. Au apărut codurile colorate, Ro-Alert, breaking news”. Ce le propune colegilor
Monden
Dan Negru se plânge de codurile ANM: „Au trecut anii. Au apărut codurile colorate, Ro-Alert, breaking news”. Ce le propune colegilor
Maria de la „Insula Iubirii” rupe tăcerea! Ce nu i-a plăcut la Ella
Monden
Maria de la „Insula Iubirii” rupe tăcerea! Ce nu i-a plăcut la Ella
Laura Cosoi, fascinată de Bali. Ce a declarat vedeta despre destinația exotică
Monden
Laura Cosoi, fascinată de Bali. Ce a declarat vedeta despre destinația exotică
„Mi-au schimbat viața”. Cum se menține Eva Longoria în formă
Monden
„Mi-au schimbat viața”. Cum se menține Eva Longoria în formă
Motivul cutremurător pentru care Betty Salam a renunțat de mică la școală. Ce i-au făcut colegii ei: „De ziua mamei, îmi aduc aminte că…”
Monden
Motivul cutremurător pentru care Betty Salam a renunțat de mică la școală. Ce i-au făcut colegii ei: „De ziua mamei, îmi aduc aminte că…”
Ultima oră
15:40 - Sorin Grindeanu, despre eliminarea pensiilor speciale: „Este un draft pe care se lucrează. Ministrul Justiţiei şi colegii mei îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede”
15:32 - Soția și fiul lui Mihai Leu, omagiu adus fostului campion român. Ce au declarat cei doi, după accidentul în care a fost implicat Marco Leu
15:26 - Două creșe noi se construiesc de la zero, cu fonduri europene, în Sectorul 6. Vor fi gata în mai puțin de un an (GALERIE FOTO)
15:23 - Bilanțul lui Cătălin Predoiu după inundațiile din Suceava și Neamț: peste 1.500 de misiuni și sute de vieți salvate
15:04 - O femeie a mințit polițiștii că este agresată de soț și se află în pericol! Ce amendă a primit, în urma acestei glume
14:58 - Irinel Columbeanu, ajutat de fiică să-și achite restanțele la azil: „Nu ajută și la treburi, la grădinărit, ca alți pensionari, lui îi place numai să admire natura și să lectureze”
14:58 - Călin Georgescu, întâmpinat de susținători la IPJ Ilfov! Gestul pe care l-a făcut în fața fanilor săi
14:57 - Pieton de 57 de ani, spulberat de o mașină. Șoferul a fugit de la fața locului
14:45 - Caz atipic în Iași! O femeie și fiul ei au fost atacați de propria vacă. În ce stare se află cei doi
14:30 - Grindeanu insistă să continue investițiile prin „Anghel Saligny”: Ministerul Finanțelor să găsească sursele de finanțare (VIDEO)