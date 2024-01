Carmen Tănase dezvăluie secretul: Cum a slăbit 10 kilograme în doar două luni

Celebra actriță din România a dezvăluit secretul transformării sale fizice remarcabile, dezvăluind că a reușit să slăbească 10 kilograme în doar două luni. Ea urmează o dietă bazată pe principiile concepute inițial pentru diabetici, care îi permite să se bucure de o varietate de alimente fără restricții stricte, potrivit .

Carmen Tănase a slăbit 10 kilograme

După mulți ani în care nu a ținut un regim alimentar strict, a găsit o dietă care i-a adus transformarea pe care și-a dorit-o. Această dietă se bazează pe principii inițial concepute pentru diabetici și îi permite să se simtă mai ușoară și mai energică.

Cu noul ei stil de viață și alimentație, Carmen Tănase a reușit să slăbească aproape zece kilograme în doar două luni. Acest lucru i-a permis să atingă un echilibru între obținerea siluetei dorite și consumul de alimentele pe care le iubește, fără restricții severe.

„Ai un shaker, un pahar așa cu o biluță înăuntru și astea sunt și sărate și dulci. De exemplu, ai și omletă, ai deserturi, ai cereale cu măr și scorțișoară pentru micul dejun, ai cafea cu lapte, ceea ce e important, dacă mie îmi zice să nu mai beau cafea, la mine e o problemă. (…) Deci îți dă absolut orice, nu mai ai nevoie de nimic, nu mai murdărești nicio farfurie prin casă, nu mai trebuie să speli nimic, nu mai fierbi, nu mai aprinzi plita. Deci am supe, am felul doi, am shake-uri dulci, am batoane. (…) Cred că am dat 10 kile jos”, a mai spus actrița.

Actrița este mulțumită de rezultate

Carmen Tănase se declară mulțumită de rezultatele obținute cu noua sa dietă și împărtășește cu entuziasm cum a reușit să slăbească și să se simtă mai bine în pielea ei. Ea a renunțat la regimurile stricte și se bucură acum de un stil de viață mai sănătos și sustenabil.

„Doamne, eu nu înțeleg cum Dumnezeu nu am făcut-o până acum că am făcut toate prostiile posibile, tot ce am găsit în revistă și prin toate site-urile. Nu a existat regim de slăbire și eu să nu-l fac.

Făceam pac, slăbeam, după aia puneam la loc. Apoi prin turnee, e greu să te duci cu casolete, mâncam prin benzinării, (…) de când sunt cu astea, vai de mine. Nu îmi vine să cred. Trăiesc un miracol. De două luni”, a declarat vedeta.