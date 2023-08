Cât a costat verigheta Gabrielei Prisăcariu / Soția lui Dani Oțil a ales inelul mult visat acum un an

Duminică, 30 iulie, Gabriela Prisăcăriu și Dani Oțil în fața lui Dumnezeu. Nunta a fost una fastuoasă, cu mâncare și distracție pe cinste, într-o locație splendidă. Totuși, printre atâtea detalii, nu a putut fi trecut cu vederea verigheta extrem de scumpă pe care soția lui Dani Oțil o poartă acum pe deget.

Cât a costat verigheta Gabrielei Priscăriu

Pe degetul Gabrielei Prisăcariu tronează acum o verighetă veritabilă despre care mulți nu știu că a costat o avere.

Modelul nu s-a uitat deloc la bani atunci când a trebuit să aleagă inelul pentru cea mai importantă zi din viața ei. Gusturile fine și rafinate sunt costisitoare, însă acest lucru nu a împiedicat-o pe Gabriela Prisăcariu să își achiziționeze o verighetă din aur alb masiv de 14 karate și încrustată cu diamante de 2.81 ct, a cărei greutate este de aproximativ 6.83 grame.

În acest moment, inelul beneficiază de o reducere de 25%, prețul fiind de 22.275 lei. Inițial, suma cu care bijuteria a fost pusă la vânzare a fost de 20.700 lei, relatează .

Gabriela Priscăriu și Dani Oțil și-au ales verighetele acum un an

Gabriela Priscăriu și și-au ales verighetele în urmă cu un an de zile. Vedeta a fost cucerită de bijuterie încă din prima clipă în care a văzut-o și a știut că acel model este cel pe care și-l dorește.

„În sfârșit am ajuns la bijuterie, ca să ne ridicăm verighetele. Eu când am văzut așa frumusețe de inel, nu m-am putut abține și am spus că trebuie să fie verigheta mea, că strălucește prea tare. Lui Dani îi stă foarte bine cu verighetă”, spunea soția lui Dani Oțil, potrivit sursei citate.