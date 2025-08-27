B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cât a dat Dan Negru pe o budincă, în Istanbul: „Cam scump”

Cât a dat Dan Negru pe o budincă, în Istanbul: „Cam scump”

Selen Osmanoglu
27 aug. 2025, 13:25
Cât a dat Dan Negru pe o budincă, în Istanbul: „Cam scump”
Sursa Foto: Facebook

Dan Negru a plecat în vacanță alături de soție și de cei doi copii, în Istanbul. El a gustat mai multe preparate, printre care și Budinca lui Noe sau Asure, considerat cel mai vechi desert din lume, însă i s-a părut cam scump.

Cuprins

  • În vacanță
  • Cât a dat pe budincă

În vacanță

„Sunt în Istanbul, teribilă mâncarea turcilor… Mănânc acum cel mai vechi desert din lume, Asure se numește sau Budinca lui Noe. Legenda spune că atunci când apele s-au retras, cei de pe Arca lui Noe au vrut să sărbătorească sfârșitul Potopului cu un desert, cu o prăjitură”, a spus Dan Negru.

„Dar tot ce au găsit pe arcă au fost boabe de fasole, grâu și ceva fructe uscate. Le-au înmuiat pe toate, peste noapte, în apa curată rămasă de după Potop și a doua zi le-au fiert”, a adăugat pe contul său de Facebook.

Cât a dat pe budincă

Prezentatorul TV a mărturisit că a dat 15 euro pe acest desert. El consideră că a fost cam scump.

„Porția costă 15 euro, scump. Noi suntem 4, și mai scump. La gust seamănă cu coliva”, a precizat Dan Negru, pentru Click.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Oana Lis, sacrificii mari pentru Viorel! La ce gest a mai recurs soția fostului primar al Capitalei
Monden
Oana Lis, sacrificii mari pentru Viorel! La ce gest a mai recurs soția fostului primar al Capitalei
Soţia lui Nosfe, la trei ani de la moartea acestuia: „Eu când dau dragostea, o dau x 10”
Monden
Soţia lui Nosfe, la trei ani de la moartea acestuia: „Eu când dau dragostea, o dau x 10”
Dana Roba, enervată la culme! Ce a scos-o „din pepeni” pe make-up artistă
Monden
Dana Roba, enervată la culme! Ce a scos-o „din pepeni” pe make-up artistă
Betty Salam nu se mai ascunde. Fiica manelistului a oficializat relația cu Roberto Tudor
Monden
Betty Salam nu se mai ascunde. Fiica manelistului a oficializat relația cu Roberto Tudor
Iustina Loghin, atac dur la adresa Ellei de la „Insula Iubirii”. Ce a declarat fosta concurentă
Monden
Iustina Loghin, atac dur la adresa Ellei de la „Insula Iubirii”. Ce a declarat fosta concurentă
Pro TV a decis: Cine va fi noul jurat de la „Românii au talent”, după plecarea lui Dragoș Bucur (FOTO)
Monden
Pro TV a decis: Cine va fi noul jurat de la „Românii au talent”, după plecarea lui Dragoș Bucur (FOTO)
Noi date despre starea de sănătate a lui Bruce Willis, diagnosticat cu demență. Soția actorului: „Creierul lui cedează. E greu” (VIDEO)
Monden
Noi date despre starea de sănătate a lui Bruce Willis, diagnosticat cu demență. Soția actorului: „Creierul lui cedează. E greu” (VIDEO)
Reghecampf trece la contraatac. Cum ar fi salvat-o tehnicianul pe Anamaria Prodan de arest
Monden
Reghecampf trece la contraatac. Cum ar fi salvat-o tehnicianul pe Anamaria Prodan de arest
A început povestea de dragoste dintre Taylor Swift și Travis Kelce. Cei doi s-au logodit oficial
Eveniment
A început povestea de dragoste dintre Taylor Swift și Travis Kelce. Cei doi s-au logodit oficial
Ce alimente evită Lidia Buble pentru a-și menține silueta. „Nu prea am timp să mănânc”
Monden
Ce alimente evită Lidia Buble pentru a-și menține silueta. „Nu prea am timp să mănânc”
Ultima oră
14:00 - Premierul canadian susține că Putin se teme să se întâlnească cu Zelenski
13:56 - Ilie Bolojan, de Ziua Independenței Republicii Moldova: „România va rămâne susținător de neclintit al idealurilor Republicii Moldova și al românilor de peste Prut”
13:48 - Statele unde tarifele la energie sunt la jumătate față de România. Mecanismele adaptate pe care vrea să le implementeze ministrul Energiei (VIDEO)
13:45 - Poluare masivă în Capitală, după incendiul de la Dragonul Roșu: „O depășire de patru ori mai mare a limitei legal admise”. Ce măsuri ia Garda de Mediu (VIDEO)
13:33 - Oana Lis, sacrificii mari pentru Viorel! La ce gest a mai recurs soția fostului primar al Capitalei
13:30 - Newsweek: Pensie majorată cu peste 1200 de lei după trecerea la „limită de vârstă”. Cât au contat anii în plus
13:08 - Scumpirile la electricitate, o problemă de securitate națională. Bogdan Ivan cere un efort conjugat pentru găsirea unor soluții (VIDEO)
13:04 - OFICIAL! Mircea Rednic, OUT de la Standard Liege. De cine a fost înlocuit antrenorul român
12:57 - Zetea (PSD), critici pentru magistrații-protestatari: Alți bugetari își pierd din salarii, poate chiar slujbele, iar ei nu vor să renunțe la niciun privilegiu. Și așa au cele mai mari salarii de la stat (VIDEO)
12:46 - Cuplu, amendat cu 110 euro într-un tren. Pisica lor mieuna prea tare