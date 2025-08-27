Cât a dat Dan Negru pe o budincă, în Istanbul: „Cam scump”

Dan Negru a plecat în vacanță alături de soție și de cei doi copii, în Istanbul. El a gustat mai multe preparate, printre care și Budinca lui Noe sau Asure, considerat cel mai vechi desert din lume, însă i s-a părut cam scump.
„Sunt în Istanbul, teribilă mâncarea turcilor… Mănânc acum cel mai vechi desert din lume, Asure se numește sau Budinca lui Noe. Legenda spune că atunci când apele s-au retras, cei de pe Arca lui Noe au vrut să sărbătorească sfârșitul Potopului cu un desert, cu o prăjitură”, a spus Dan Negru.
„Dar tot ce au găsit pe arcă au fost boabe de fasole, grâu și ceva fructe uscate. Le-au înmuiat pe toate, peste noapte, în apa curată rămasă de după Potop și a doua zi le-au fiert”, a adăugat pe contul său de Facebook.
Prezentatorul TV a mărturisit că a dat 15 euro pe acest desert. El consideră că a fost cam scump.
„Porția costă 15 euro, scump. Noi suntem 4, și mai scump. La gust seamănă cu coliva”, a precizat Dan Negru, pentru Click.