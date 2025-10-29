B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Cât a dat o fostă vedetă TV pe un câine: „A fost o grămadă de bani”/ „Avansul de la o garsonieră”

Cât a dat o fostă vedetă TV pe un câine: „A fost o grămadă de bani”/ „Avansul de la o garsonieră”

Selen Osmanoglu
29 oct. 2025, 15:56
Sursa foto: Captură Instagram
Cuprins
  1. Ce câine și-a ales Rocsana
  2. „Este o rasă rară”
  3. Despre Fluffy French Bulldog

Rocsana Marcu, o fostă vedetă TV, și-a cumpărat un cățel. Aceasta a mărturisit că a dat o mulțime de bani pentru patruped, cam cât avansul de la o garsonieră. Iată ce rasă a ales!

Ce câine și-a ales Rocsana

Fosta vedetă TV și-a ales un câine care este rasa Fluffy Frenchie. Prețul pentru acesta poate porni de la câteva mii de euro.

„E crimă acest maimuțoi. Este un cățel rar, unic. L-am așteptat mult și am trecut și prin multe aventuri să mi-l aducă. A fost o grămadă de bani, a ajuns la 20.000 de euro. M-a întrebat cineva cât a fost și i-am zis: «avansul de la o garsonieră!»”, a spus Rocsana Marcu pentru Click.

„Este o rasă rară”

„Este o rasă rară, se numește Fluffy Frenchie, de fapt sunt Frenchie dar culoarea asta e foarte greu de găsit, cu astfel de ochi. Am fost cu el aici în Dubai, la noi în cartier sunt toate vilele decorate de Halloween. I-au luat fetele costum de Halloween, cu cuțit în mână, îi place să se îmbrace în costume, a speriat tot cartierul”, a povestit Rocsana Marcu.

„E îmbrăcat toată ziua în costume. Îl cheamă Bruleé, zici că e om, se uită la tine de zici că vorbește cu tine! Suntem leșinate după el. Din America l-am luat, e bebe, are 7 luni, suntem topite, și eu și fetele. Este senzațional”, a adăugat.

Despre Fluffy French Bulldog

Fluffy French Bulldog este o variantă a Bulldogului Francez, caracterizată prin blană mai lungă și moale. Este un câine de talie mică, compact și robust, cu urechi ridicate și expresive.

Este prietenos și jucăuș. Această rasă necesită îngrijire regulată a blănii și a pliurilor faciale. Se adaptează bine la viața de apartament și necesită atenție la temperaturi extreme.

În general, în SUA, intervalul mediu de preț pentru un astfel de cățel este de obicei între 5.000 și 15.000 de dolari.

