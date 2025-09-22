Creatoarea de conținut Alina Ceușan a dezvăluit câți bani a dat pentru a aduce o din . Aceasta a mărturisit că este cea mai bună decizie să ceri ajutor atunci când ai nevoie. Mai mult, aceasta a explicat care a fost întreg procesul.

Cât a plătit pentru bonă

Alina Ceușan este una dintre cele mai apreciate creatoare de conținut din România. Ea este căsătorită cu Raul Tișa, un hairstylist din Cluj. Cei au au împreună 2 copii, un băiețel pe nume Rock și o fetiță, Perla, născută în august 2024.

Creatoarea de conținut a povestit că a apelat la o agenție condusă de o filipineză care se ocupă cu recrutarea și plasarea bonelor, conform .

„Este o filipineză care se ocupă și prin ea le-am adus pe fete. Costurile încep cam de la 2.500 de euro, taxe inițiale, acte pentru viză etc. E cea mai bună decizie să accepți ajutorul, cu sau fără părinți aproape ai un suport care în ziua de azi nu mai există. Nu degeaba se zice că este nevoie de un sat întreg ca să crești un copil. Satul ăla, casa aia plină de oameni nu o mai avem astăzi de cele mai multe ori și poate fi teribil de singuratică perioada post partum”, a spus Alina Ceușan, în mediul online.

Care sunt condițiile pemtru a aduce o bonă din Egipt

„Aplici pentru viza la Ambasada Egiptului in Bucuresti. Mare noroc oricum ca suntem in Bucuresti acum, altfel ai drumuri de facut! Cetatenii filipinezi au nevoie de viza. Viza de turist costa sub 100€, se obtine in aproximativ o luna (depinde de perioade, la noi a durat mai putin). Ai nevoie de work permit, contract de munca, paspoartele voastre + bilete zbor si voucher de cazare, insa musai daca tu calatoresti pui pasaportul tau, altfel nu poate intra in tara. Doar alaturi de tine. Si nici tu fara ea. Iti spun eu care am ratat un trip important la Londra pentru ca nu l-am trecut si pe sotul meu acolo. Vezi site ul Ambasadei pt. mai multe detalii. Anyhow, totally worth it e un ajutor enorm, mai ales cu Perla”, a explicat Alina Ceușan.

Viața de mamă

„Îmi place mult ceea ce fac, dar jumătate din timp e dedicat familiei, după ce termin cu tot ce am de făcut. Timp avem, trebuie doar să îl împărțim conform priorităților și dorințelor noastre. Avem bonă, ajutor esențial zic eu. Când suntem la Cluj sau la Mureș ne ajută bunicii, care de altfel fac și drumuri regulate la București. Mama mea a venit cam o dată pe lună când a fost nevoie de ea. Sora mea e foarte implicată, avem mare noroc cu un ‘sat întreg’, acest support system care ne este de ajutor”, a spus Alina Ceușan în urmă cu câteva luni, pentru .

Viața de cuplu

Alina Ceușan a vorbit despre importanța de a avea planuri în doi, fără copii, în urmă cu ceva timp, în mediul online.

„Făcând din weekendurile noastre de întâlniri un lucru nenegociabil – o escapadă pe rând. Calitatea de părinte este frumoasă, dar este ușor să uităm cine eram înainte de nopțile nedormite, negocierile pentru gustări și listele interminabile de lucruri de făcut. O escapadă, chiar și pentru puțin timp, ne reamintește că „noi” încă mai contează. Să râdem, să ne facem planuri, să visăm, să ne reconectăm – toate acestea ne fac parteneri și părinți mai buni. Dacă ați așteptat „momentul potrivit” pentru a lua acea pauză, considerați că acesta este semnul vostru. Dați prioritate iubirii voastre – merită”, a transmis Alina Ceușan, conform .

Postarea Alinei Ceușan a primit sute de aprecieri de la fani care au rezonat cu mesajul ei.