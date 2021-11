Cât câștigă actorii Cristina Deleanu și Eugen Cristea: „Nu avem pretenții. Cheltuielile noastre sunt foarte reduse”

Cristina Deleanu și Eugen Cristea sunt actorii preferați ai mai multor generații. Cei doi formează cuplu și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

Cum supraviețuiesc actorii în timpul pandemiei

Actorii suferă mult din cauza pandemiei. Situația epidemiologică din țară i-a anulat spectacole. Vedetele nu prea ies pe scenă și sunt în așteptarea revenirii publicului în teatru. Cristina Deleanu și Eugen Cristea au vorbit, recent, despre relația lor de cuplu și despre dificultățile cu care se confruntă zi de zi.

„Ne-am montat amândoi și facem în continuare o serie de lucruri, care sperăm să îi bucure și pe spectatorii și cititorii. Este adevărat că majoritatea artiștilor și-au căutat activități din care să câștige bani. Orice om normal trebuie sa își găsească niște activități ca să reziste unor perioade mai complicate. Noi poate chiar suntem în avantaj, pentru că avem o modalitate de a fi, de a exista, mai variată, în sensul că ne place să citim, să scriem, să ne uităm la filme”, au explicat cei doi actori pentru Antena Stars.

Actorii încasează peste 2.000 de lei pe lună

Actorii nu câștigă sume uriașe de bani și nu au averi, dar nu încetează să se bucure de viață. Cheltuielile acestora sunt reduse. Vedetele spun că nu pretenții și nu sunt adepții luxului. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Pe de altă parte, noi suntem pensionari și asta cu sau fără voia noastră, ne face să nu fim tot timpul pe scenă. Noi ne facem de lucru și am jucat în continuare, în particular sau oficial, am făcut-o și este nevoie de asta, să te exprimi, să exiști, să spui ceea ce știi mai bine sau mai rău. Nu ne spunem pensia, dar suntem niște oameni destul se echilibrați din acest punct de vedere. Nu avem mașină, nu avem vilă, nu avem piscină, nu avem pretenții, astfel că, cheltuielile noastre sunt foarte reduse. Lucrurile la noi au stat puțin diferit, datorită unor legi care au apărut înainte și de care beneficiem. Pensiile noastre depășesc 2000 de lei”, au conchis Cristina Deleanu și Eugen Cristea.

Eugen Cristea se judecă cu statul român

Eugen Cristea a fost implicat, recent, într-un scandal. Actorul nu a mai putut să suporte umilința statului și l-a dat în judecată. Actorul a precizat că nu se află în rândul anti-vacciniștilor, dar crede că e important ca statul să introducă și certificatele galbene pentru cei care nu au posibilitatea să se vaccineze.

„Această categorie e total nefavorizată, nu este prinsă nicăieri în Hotărârea de Guvern care s-a dat. Ne situăm undeva la mijloc. Pentru a stabili exact pe ce cale discutăm, trebuie să vă spun că nu sunt anti-vaccinist și țin să se rețină lucrul ăsta, dar faptul că această categorie a noastră, a celor care nu avem voie, deci avem adeverințe medicale eliberate de medicul de familie cu contraindicație totală la acest vaccin, noi suntem nu numai discriminați, dar fiii ploii, cum se spune în popor”, spunea, acum ceva timp, Eugen Cristea pentru Antena 3.