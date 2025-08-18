Andreea Tonciu profită la maxim de vară și nu se zgârcește deloc atunci când vine vorba de vacanțe! Vedeta și-a rezervat un sejur într-una dintre destinațiile ei favorite, Turcia, într-un resort exclusivist. Prețul unei singure nopți de cazare i-a surprins pe fanii i-a lăsat fără cuvinte pe fanii brunetei, î împătimită a luxului.

Andreea Tonciu și soțul ei, Daniel Niculescu, au plecat în vacanță. Cei doi s-au cazat într-un de lux din Turcia, cu vedere directă la mare, piscine spectaculoase și servicii la cel mai înalt nivel.

Bruneta a postat deja primele imagini din vacanță, iar ipostazele în care s-a fotografiat reflectă cât de fericită, relaxată, dar și mândră de alegerea făcută este.

Însă, luxul și confortul de care are Andreea Tonciu vine cu un preț pe măsură. O noapte de cazare în restortul la care sunt vedeta și soțul ei costă aproximativ 11.000 de lei. Pentru un apartament de lux în aceeași unitate de cazare, cu piscină privată și servicii premium, suma poate să sară de câteva mii de euro pe , potrivit .

„Viața e foarte frumoasă când călătorești în locuri minunate, precum acesta”, a scris Tonciu pe Instagram, alături de o fotografie din paradisul turcesc.

Ce cadou a primit Andreea Tonciu de ziua ei

Fără doar și poate, viața Andreei Tonciu este definită de lux. De la vacanțe, la cadourile pe care le primește, totul reflectă pasiunea vedetei pentru lucruri frumoase și… scumpe.

În urmă cu trei luni, bruneta împlinea 39 de ani. Și-a marcat ziua de naștere într-un mod de-a dreptul grandios, caracteristic, iar de la evenimentul nu au putut lipsi cadourile scumpe. Pe lângă buchetele impresionante și sumele uriașe de bani primite, Andreea Tonciu a primit și un bolid de lux în valoare de 225.000 de euro.