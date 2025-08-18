B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Andreea Tonciu, vacanță de lux în Turcia. Cât costă o noapte de cazare în hotelul ales de vedetă

Andreea Tonciu, vacanță de lux în Turcia. Cât costă o noapte de cazare în hotelul ales de vedetă

B1.ro
18 aug. 2025, 15:19
Andreea Tonciu, vacanță de lux în Turcia. Cât costă o noapte de cazare în hotelul ales de vedetă
Foto: Niculescu Andreea (Tonciu) / Facebook

Andreea Tonciu profită la maxim de vară și nu se zgârcește deloc atunci când vine vorba de vacanțe! Vedeta și-a rezervat un sejur într-una dintre destinațiile ei favorite, Turcia, într-un resort exclusivist. Prețul unei singure nopți de cazare i-a surprins pe fanii i-a lăsat fără cuvinte pe fanii brunetei, î împătimită a luxului.

 

Cuprins:

  1. Cât costă o noapte în hotelul la care este cazată Andreea Tonciu
  2. Ce cadou a primit Andreea Tonciu de ziua ei

 

Cât costă o noapte în hotelul la care este cazată Andreea Tonciu

Andreea Tonciu și soțul ei, Daniel Niculescu, au plecat în vacanță. Cei doi s-au cazat într-un hotel de lux din Turcia, cu vedere directă la mare, piscine spectaculoase și servicii la cel mai înalt nivel.

Bruneta a postat deja primele imagini din vacanță, iar ipostazele în care s-a fotografiat reflectă cât de fericită, relaxată, dar și mândră de alegerea făcută este.

Însă, luxul și confortul de care are Andreea Tonciu vine cu un preț pe măsură. O noapte de cazare în restortul la care sunt vedeta și soțul ei costă aproximativ 11.000 de lei. Pentru un apartament de lux în aceeași unitate de cazare, cu piscină privată și servicii premium, suma poate să sară de câteva mii de euro pe noapte, potrivit Cancan.

„Viața e foarte frumoasă când călătorești în locuri minunate, precum acesta”, a scris Tonciu pe Instagram, alături de o fotografie din paradisul turcesc.

 

 

Ce cadou a primit Andreea Tonciu de ziua ei

Fără doar și poate, viața Andreei Tonciu este definită de lux. De la vacanțe, la cadourile pe care le primește, totul reflectă pasiunea vedetei pentru lucruri frumoase și… scumpe.

În urmă cu trei luni, bruneta împlinea 39 de ani. Și-a marcat ziua de naștere într-un mod de-a dreptul grandios, caracteristic, iar de la evenimentul nu au putut lipsi cadourile scumpe. Pe lângă buchetele impresionante și sumele uriașe de bani primite, Andreea Tonciu a primit și un bolid de lux în valoare de 225.000 de euro.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ce dramă ascunde Jaguarul de la Insula Iubirii. Abia acum au apărut detalii neștiute din trecutul lui George Ivănescu
Monden
Ce dramă ascunde Jaguarul de la Insula Iubirii. Abia acum au apărut detalii neștiute din trecutul lui George Ivănescu
Mihai Trăistariu, despre trupa Valahia și foștii colegi: „Îmi spune mereu că îi e dor de scenă”
Monden
Mihai Trăistariu, despre trupa Valahia și foștii colegi: „Îmi spune mereu că îi e dor de scenă”
Andreea Bănică, despre secretul siluetei sale: „Asta fac. Dar să nu faceți ca mine”
Monden
Andreea Bănică, despre secretul siluetei sale: „Asta fac. Dar să nu faceți ca mine”
Mădălin Ionescu, în Grecia. Cât a plătit pentru o masă de patru persoane
Monden
Mădălin Ionescu, în Grecia. Cât a plătit pentru o masă de patru persoane
Ilie și Ioana Năstase, surprinși pe plajă. Gestul care a dat de înțeles că relația lor e încă tensionată
Monden
Ilie și Ioana Năstase, surprinși pe plajă. Gestul care a dat de înțeles că relația lor e încă tensionată
Bilanțul Corului Madrigal la finalul SEAS 2025. Record de spectatori la concertele de la malul Mării Negre (VIDEO)
Monden
Bilanțul Corului Madrigal la finalul SEAS 2025. Record de spectatori la concertele de la malul Mării Negre (VIDEO)
Momente de neuitat pentru Oana Roman. Despre ce este vorba
Monden
Momente de neuitat pentru Oana Roman. Despre ce este vorba
Ilinca Vandici, despre lupta cu depresia: „Mă aflu într-un proces de analiză personală de vreo patru ani de zile”
Monden
Ilinca Vandici, despre lupta cu depresia: „Mă aflu într-un proces de analiză personală de vreo patru ani de zile”
Ozana Barabancea, pusă la zid după o postare în mediul online. „Discrepanța între față și corp e ceva de speriat”
Monden
Ozana Barabancea, pusă la zid după o postare în mediul online. „Discrepanța între față și corp e ceva de speriat”
Doliu în lumea filmului. A murit actorul Terence Stamp, generalul Zod, din prima serie Superman
Monden
Doliu în lumea filmului. A murit actorul Terence Stamp, generalul Zod, din prima serie Superman
Ultima oră
15:12 - Radu Miruță, nemulțumit de selecția managerilor companiilor de stat. Ce propune ministrul Economiei (VIDEO)
14:59 - Ce dramă ascunde Jaguarul de la Insula Iubirii. Abia acum au apărut detalii neștiute din trecutul lui George Ivănescu
14:55 - Mihai Trăistariu, despre trupa Valahia și foștii colegi: „Îmi spune mereu că îi e dor de scenă”
14:47 - O mașină s-a răsturnat în Arad. Cinci tineri au ajuns în stare gravă la spital
14:37 - Sorin Grindeanu a anunțat condițiile pe care PSD le pune în coaliția de guvernare: “E o poziție pe care nu o are doar PSD-ul, sunt discuții transpartinice. Trebuie să vorbim și de măsuri de relansare economică” (VIDEO)
14:29 - Andreea Bănică, despre secretul siluetei sale: „Asta fac. Dar să nu faceți ca mine”
14:26 - Cât a plătit un român pentru un suc la Castelul Cantacuzino din Bușteni? „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
14:17 - Concluziile magistraților după discuțiile cu Ilie Bolojan. Ce părere au despre legea pensiilor speciale
14:12 - Vrei roșii cherry dulci și aromate? Comandă semințele de care ai nevoie!
14:01 - Mădălin Ionescu, în Grecia. Cât a plătit pentru o masă de patru persoane