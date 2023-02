Cătălin Bordea, dezvăluiri despre cele mai grele momente din America Express: „M-am speriat …”

Cătălin Bordea și Nelu Cortea au făcut echipă la America Express, iar de-a lungul parcursului pe Drumul Aurului, cei doi au avut parte și de momente neplăcute.

Comediantul a povestit o astfel de situație, mărturisind că acelea au fost cele mai dificile clipe din competiție.

Cătălin Bordea, despre cele mai grele momente din America Express

Cătălin Bordea a povestit despre momentele mai puțin plăcute de la America Express, mărturisind că s-a speriat destul de tare, atunci când a văzut că Nelu Cortea nu se simțea tocmai bine, în timpul unei probe.

Acesta a spus că una dintre cele mai dificile probe a fost cea în care au fost nevoiți să respecte instrucțiunile lăsate de niște vrăjitori, misiune pe care , pentru a pleca spre destinația următoare.

„A fost la un moment dat în care trebuie să te duci la o cascadă, cu niște ape, cu niște vrăjitori și am realizat că nu putem să facem treaba aia și am găsit un canal, unde se întâlnesc mai multe ape și pur și simplu ne-am pus în fund și am început să râdem isteric, pentru că nu mai era nicio șansă”, a spus Cătălin Bordea, în cadrul emisiunii Xtra Night Show, scrie .

Colegului său i s-a făcut rău în timpul unei probe

În timpul probe, cei doi au ajuns în fața unei shaormerii, iar lui Nelu Cortea i s-a făcut rău, după ce nu a mâncat mai multe zile la rând. Comediantul a mai spus că s-a speriat teribil, atunci când a văzut că Nelu Cortea aproape că leșinase în plină stradă.

„Cortea până la aia cu canalul, era picat de picioare și spunea că îi e foame. Și eu care nu înțeleg conceptul de mâncare. Am slăbit tare de tot și atunci a picat. S-a albit la față, m-am speriat și eu….și de mâncare. Am stat în stradă. El a picat în fața unei shaormerii. Dacă pica în fața unei biblioteci, era mai greu. El când a simțit miros de carne, a picat. Alb la față. Eu mâncam ce nu mânca el, adică salata și legumele”, a mai spus comediantul, despre experiența de la America Express.