Cătălin Bordea s-a despărțit de noua iubită: „Sunt singur cuc”

Cătălin Bordea a dezvăluit că e din nou singur, după ce în urmă cu doar două săptămâni anunțase că are o nouă parteneră. Astfel, dacă în plan profesional o duce grozav, la capitolul dragoste pare că norocul nu-i surâde încă… Dar perioada a fost una aglomerată pentru comediant, așa cum acum nu-și dorește decât „să pot să mai dorm și eu măcar o seară liniștit, asta e tot”.

Cătălin Bordea e din nou singur

Bordea este protagonistul filmului „Mentorii”, care va rula în cinematografe din 28 februarie. El a venit la avanpremieră alături de prieteni.

„Alături de mine în seara asta sunt prietenii, cei mai buni prieteni, colegi din stand-up foarte mulți și cam atât. Sunt singur cuc, nu mai am o relație”, a spus Cătălin Bordea, pentru

Actorul a mai susținut că ultima perioadă a fost foarte agitată pentru el, așa că acum nu-și dorește decât să se odihnească: „Îmi doresc să pot să mai dorm și eu măcar o seară liniștit, asta e tot”.

Cum și-a cunoscut Cătălin Bordea ultima parteneră

N-a trecut mult timp de când Cătălin Bordea anunțase că și-a găsit o parteneră, după de Livia Eftimie.

El oarecum entuziasmat modul inedit în care a cunoscut-o pe tânără: „Am început de la tatuajul ăsta. Mi-am făcut 444 aici, sub barbă. Are și ea același număr tatuat pe ceafă. De aici am început discuția. Eu i-am spus ce înseamnă numărul ăsta pentru mine, ea mi-a spus ce înseamnă pentru ea. Ea a făcut primul pas, când am pus eu tatuajul, mi-a scris”.

Dar pare că ceva nu a mers, așa că actorul e din nou singur…