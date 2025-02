Cum s-au cunoscut Cătălin Bordea și noua sa iubită: „Nu pot să zic că sunt fericit, sunt foarte liniștit”

Cătălin Bordea pare să fi trecut peste de Livia Eftimie, după aproximativ un an de terapie, iar acum și-a găsit liniștea în brațele Alinei Oprea, o tânără care lucrează în domeniul HoReCa. Bordea a povestit cum s-au cunoscut și a spus că se simte „foarte liniștit” în compania noii partenere.

Cum s-au cunoscut Cătălin Bordea și Alina Oprea

Cătălin Bordea a povestit că pe Alina Oprea pe Instagram. El postase că și-a făcut un nou tatuaj, iar ea i-a scris în privat că are fix același tatuaj, dar într-o altă zonă a corpului. De aici au început să discute, iar acum sunt împreună.

„Și fata e reală, și relația e reală. Sunt super OK, adică nu pot să zic că sunt fericit, sunt foarte liniștit. M-am liniștit destul de tare, comunicăm foarte bine, avem o conexiune foarte faină. Și ea practică sportul, a făcut și sport de performanță, zilnic la sală.

Am început de la tatuajul ăsta. Mi-am făcut 444 aici, sub barbă. Are și ea același număr tatuat pe ceafă. De aici am început discuția. Eu i-am spus ce înseamnă numărul ăsta pentru mine, ea mi-a spus ce înseamnă pentru ea. Ea a făcut primul pas, când am pus eu tatuajul, mi-a scris”, a povestit Cătălin Bordea, la „Un show păcătos”, potrivit .

Noua iubită a lui Bordea, acceptată de bunica acestuia

Cei doi nu s-au mutat împreună, dar comediantul a dezvăluit că Aspazia, bunica lui, a cunoscut-o deja pe Alina, iar cele două s-au înțeles foarte bine.

Povestind cum a decurs prima lor întâlnire, Cătălin Bordea a spus: „A intrat în casă și a zis: ”Bine ai venit! Tu ești cu prostu’?”. Știi cum era? O place fantastic de tare, deja eu eram mai exclus un pic. Astea se pupau, îi făcea codițe, îi făcea masaj, s-au aliat împotriva mea”.