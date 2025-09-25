B1 Inregistrari!
Cătălin Botezatu dă de pământ cu colegii de breaslă: „Sunt niște fake-uri! Niște plagiatori". Ce a transmis creatorul de modă

Cătălin Botezatu dă de pământ cu colegii de breaslă: „Sunt niște fake-uri! Niște plagiatori”. Ce a transmis creatorul de modă

Elena Boruz
25 sept. 2025, 18:47
Cătălin Botezatu dă de pământ cu colegii de breaslă: „Sunt niște fake-uri! Niște plagiatori”. Ce a transmis creatorul de modă
Cătălin Botezatu. Sursa Foto: Captură Video - Neatza cu Razvan si Dani / YouTube
Cuprins
  1. Ce a spus Cătălin Botezatu despre lumea modei internaționale
  2. Cum i-a numit „Bote” pe colegii de breaslă
  3. Cătălin Botezatu: „Mai mult de jumătate sunt impostori!”
  4. Cătălin Botezatu, la baza relației dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu

Cătălin Botezatu a dat de pământ cu colegii de breaslă! Cunoscutul creator de modă nu s-a mai abținut și a vorbit despre cei care împărtășesc aceeași pasiune cu el.

Designer-ul i-a numit „plagiatori” pe majoritatea stiliștilor din România, aducând laude numai la adresa creatorilor de modă internaționali. Totuși, a spus că și la noi în țară există 10-15 designeri adevărați, fără însă a da vreun nume.

Ce a spus Cătălin Botezatu despre lumea modei internaționale

„Bote” este cunoscut pentru felul său direct de a-și spune punctul de vedere. Celebrul bărbat așa a procedat și de această dată, fără a avea vreo reținere. Cătălin a declarat că vede, într-adevăr, o continuă evoluție în lumea modei din străinătate, însă nu poate spune același lucru referindu-se și la România.

„Lumea modei internaționale o văd într-o evoluție wow, în care mi-aș dori să văd femei îmbrăcate cu ceea ce propun creatorii, sunt niște creații spectaculoase”, a spus Cătălin Botezatu pentru spynews.

Cum i-a numit „Bote” pe colegii de breaslă

Botezatu a oferit declarații acide, cu privire la designerii români. Acesta i-a acuzat pe aceștia că „atârnă pe la evenimente” și că își doresc să apară la televizor.

„În România, în afară de 10-15 designeri adevărați, care au în spate modă, industrie, vânzare, magazine, restul sunt niște fake-uri, niște oameni care vor să apară, niște plagiatori, niște persoane care își doresc pur și simplu să fie la televizor. Atârnă pe la tot felul de evenimente, la un pahar de ceva, doar ca să le ia și lor cineva un interviu”, a mai declarat Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu: „Mai mult de jumătate sunt impostori!”

Designer-ul a precizat că mulți creatori de modă primesc premii fără a le merita cu adevărat, deoarece în România se dau premii „așa cum se dau semințele”. Mai mult, bărbatul a explicat că aceștia nu vor avea niciodată un viitor strălucit și a numit ceea ce fac ei ca fiind „jalnic”.

„Atârnă la fel de fel de premii fără nicio esență, pentru că se dau premii așa cum se dau semințele, la liber. Se bucură de un premiu pe care nu-l merită, își construiesc un trecut care n-a existat, un viitor și un prezent care nu vor exista și nu există. E puțin jalnic. Mai mult de jumătate sunt impostori!”, a adăugat creatorul de modă.

Cătălin Botezatu, la baza relației dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au avut o relație timp de 14 ani, iar în timpul căsniciei, din dragostea lor s-au născut doi copii. Lucrurile au degenerat la un moment dat, iar aceștia au decis să pună punct. Puțină lume știe că cel care le-a făcut cunoștință a fost chiar Cătălin Botezatu.

După declarațiile Alinei Sorescu, referitoare la mariajul eșuat pe care l-a avut cu designer-ul Ciucu, Cătălin Botezatu a făcut mărturisiri impresionante. Acesta a spus că ar fi preferat să nu fi stat la baza relației dintre cei doi, deoarece Alina nu ar fi meritat să trăiască ceea ce a povestit.

„Ori de câte ori mă întâlnesc cu Alina Sorescu este o plăcere. Pentru că, de când o cunosc, și o cunosc de foarte mult timp, pentru mine a fost persoană extraordinară, o femeie superbă. (…) Eu le-am făcut cunoștință celor doi, la un Cerb de Aur, crezând din toată inima si văzând în ei o pereche perfectă. Oamenii se înșală și viața te face să vezi, în timp, altfel lucrurile. Din păcate nu a fost așa, si victima, în toată relația asta, a fost Alina.

Îmi pare foarte rău că acum, în timp, am stat la baza acestei relații, dar am considerat întotdeauna că și el, și ea, se merită, s-au meritat, la momentul acela, unul pe altul.

Din păcate, nu am știut ca lucrurile vor avea un astfel de derapaj, în defavoarea Alinei, care nu merita așa ceva”, a susținut Cătălin Botezatu, în urmă cu ceva timp.
