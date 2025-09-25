B1 Inregistrari!
Cătălin Botezatu, despre Loredana: „Îmi vine să o strâng în brațe și să-i transmit prin piele energia mea". Ce relație au aceștia

Cătălin Botezatu, despre Loredana: „Îmi vine să o strâng în brațe și să-i transmit prin piele energia mea”. Ce relație au aceștia

Selen Osmanoglu
25 sept. 2025, 11:37
Cătălin Botezatu, despre Loredana: „Îmi vine să o strâng în brațe și să-i transmit prin piele energia mea”. Ce relație au aceștia
Cătălin Botezatu. Sursa foto: Captură video - Acasa La Maruta / YouTube
Cuprins
  1. Ce a spus Botezatu
  2. „O ador”
  3. „Ne-am sărutat”
  4. „Am fost catalogat pentru escapadele și iubitele mele”

Cătălin Botezatu consideră că are o relație specială cu Loredana. Acesta recunoaște că și-ar fi dorit mai mult, însă nu a avut curaj. El nu își dorește să strice o relație de prietenie de ani de zile pentru „o noapte de dragoste”.

Ce a spus Botezatu

Cătălin Botezatu o consideră pe Loredana o divă, iar în România sunt doar câteva, spune designerul de modă.

„Pe Lore aș săruta-o încontinuu. Lore este DIVA. În România sunt câteva dive: Angela Gheorghiu, pentru care am onoarea să creez ținute de ani și ani, Angela Similea, Loredana…”, a spus Botezatu, conform Viva.

„Fac o paranteză. Angela Similea e frumoasă, bine îmbrăcată, i-am creat ținutele mulți ani, are o voce superbă, melodii pline de emoție, umplea Sala Palatului, are grație, feminitate. Iar Lore, minunata Lore, a făcut la 18 ani un clip de dragoste în care eu eram alături de ea și fumam trabuc. Am avut ocazia să fac clipuri și cu alte mari vedete din România, cu Mădălina Manole, Dumnezeu s-o ierte!, cu Laura Stoica. Am fost onorat și am fost un fericit al sorții”, a adăugat.

„O ador”

Botezatu a avut mereu rețineri în ceea ce o privește pe Loredana. Creatorul de modă ține la prietenia dintre cei doi și nu vrea să o piardă.

„La Loredana, pe lângă faptul că suntem prieteni și o ador, trebuie să zic că e o Madonna a României, se reinventează mereu, își respectă publicul, are un look extraordinar. Uite, și ea se poate compara cu JLo, are un vibe aparte și gândiți-vă că ea cântă ore în șir, zi de zi, la tot felul de evenimente”, a spus el.

„E fantastică, nu poți să nu iubești o femeie ca Loredana. Mi-aș fi dorit să am o altfel de relație cu ea, de ce să fiu ipocrit?! De câte ori o văd, îmi vine să o strâng în brațe și să-i transmit prin piele energia mea, dar uite că n-am spus nimănui, mi-a fost teamă întotdeauna să merg mai departe”, a adăugat.

„Ne-am sărutat”

Cătălin Botezatu a mărturisit că el și Loredana s-au sărutat, însă există un respect „extraordinar” între cei doi.

„Ne-am sărutat, e adevărat, dar e un respect extraordinar acolo, deși vorbim toate prostiile… Să știți că, de fiecare dată când o văd, înăuntrul meu mă fâstâcesc, ca un copil. Și, în plus, pentru o noapte de dragoste, e păcat să strici o relație de zeci de ani. Oricum, Lore va rămâne specială pentru mine toată viața”, a mărturisit el.

„Am fost catalogat pentru escapadele și iubitele mele”

Într-un interviu din trecut, Cătălin Botezatu a mărturisit că știe că a fost judecat pentru alegerile sale pe plan sentimental.

„Știu că am fost catalogat pentru escapadele și iubitele mele foarte tinere, dar, pe de altă parte, ador să stau de vorbă cu cineva, ador să îmi petrec timpul cu cineva vorbind despre istorie, filosofie, cărți pe care le-am citit. Repet, în ziua de astăzi nu prea se mai întâmplă. De câteva luni vorbesc câte 3-4 ore până la 5 dimineața cu respectiva persoană, nimic frivol, nimic vulgar, nimic cu tentă sexuală. Îmi dau seama că poți să te simți bine, poți să iubești, poți să faci un anumit tip de sex, ca să îi spunem așa, altfel, intelectual”, a spus el, pentru playtech.ro, în trecut.

„Sunt un tip dual, sunt Săgetător, îmi place să iubesc intens și atât. Nu sunt singur, normal! Niciodată nu o să fiu singur. În primul rând am foarte mulți prieteni. Atunci când ai prieteni, nu ești singur! Dacă te referi la relație, întotdeauna am gate-urile deschise, așa că poftiți!”, a mai spus Botezatu.

