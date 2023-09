Cătălin Botezatu iubește din nou! Ce a mărturisit designerul, la nici două luni după operația la inimă: „Da, sunt îndrăgostit”

Cu aproximativ două luni în urmă, a mers în Turcia, acolo unde a fost operat la inimă, iar medicii au hotârat să îi pună un alt stent.

Cătălin Botezatu iubește din nou

După intervenția chirurghicală, profesionale, dar a avut timp și pentru viața amoroasă, căci a mărturisit că s-a îndrăgostit. Deși designerul a declarat că acum iubește din nou, el a dezvăluit și ce calități caută la o parteneră.

„Da, sunt îndrăgostit, dar nu am timp! La o femeie nu contează foarte mult ambalajul, pentru că e perisabil, dar să îi placă să călătorească și să aibă simțul umorului, așa o văd pe femeia de lângă mine!”, a declarat Cătălin Botezatu pentru .

Designerul are mulți oameni care îi este alături

„Nu îmi este frică de nimeni, decât de Dumnezeu. Știu întotdeauna că Dumnezeu e cu mine. Raluca a fost, toți au fost când am avut cele 5 operații. Acum am stat pe telefoane. La un moment dat i-am zis: “Gata, lasă-mă!”. Îmi dădea din 2 în 2 minute telefon: “Iubitul meu, regele meu, ce faci?”. Cum e Raluca! Raluca mă sună încontinuu, zi și noapte. Ea e stresată în general. Glumim. Raluca e un personaj extraordinar pe care toată lumea îl iubește! Am câțiva prieteni, Raluca, Cleo, Joshua, Monica, Ionuț, sunt câțiva din anturajul meu care sunt mai mult decât prieteni, sunt familie. Sunt oameni alături de care am îmbinat utilul cu plăcutul, cu care am afaceri în comun, sunt oameni pe care îi iubesc și aș face orice, la orice oră din zi și din noapte și m-aș duce oriunde!”, a spus Cătălin Botezatu, potrivit Ego.ro.