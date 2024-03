Cătălin Botezatu, lux și opulență, la Paris. Unde a fost cazat celebrul designer vestimentar: „Nu am ratat nici restaurantele de lux”

Cătălin Botezatu, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați , a fost prezent la Săptămâna Modei de la Paris. Designerul a fost cazat la un hotel de lux cu robineți de din aur în băi.

Hotelul la care a fost cazat Cătălin Botezatu, la Săptămâna Modei de la Paris

Celebrul designer . La Paris, Cătălin Botezatu a fost cazat la Hotelul Ritz. Fiind alături de Clara Rotescu, care a fost prezentă pentru a-și prezenta colecția, Botezatu nu a ratat nici cele mai luxoase restaurante din capitala Franței. Printre invitații designerului s-au numărat patru persoane de la Chanel, un prinț din Africa, mai mulți ambasadori, dar și reprezentanți ai Ambasadei României din Paris.

„Printre cei care au venit să vadă colecția s-au numărat și patru persoane de la Chanel, iar un ambasador m-a propus să prezint și la ambasada sa din Paris. Colecția mea a fost un melanj de tricotaje. Pentru prima dată m-am dus cu tricotaje de lux, împreună cu o fabrică din Oradea.

Și, nu în ultimul rând, pantofi de lux! Machiajele și coafurile au fost semnate de Laurent Tourette, pe care eu întotdeauna îl iau la prezentările mele”, a mărturisit Cătălin Botezatu, pentru .

Creațiile designerului român, expuse la Hotelul Ritz

Tot la Paris, Cătălin Botezatu a avut și un shooting foto, unde a folosit cele mai top modele din Paris: o fată și doi băieți. o echipă de fotografi francezi, care a fost coordonată de Horia Stan.

„Am realizat un shooting foto, așa cum i-am obișnuit pe toți, unde am folosit top modele din Paris, o fată și doi băieți. Am avut o echipă de fotografi francezi, sub atenta supraveghere a fotografului nostru Horia Stan. Tot în incinta Hotelului Ritz din Paris a avut loc un târg de fashion unde eu și Clara Rotescu am fost prezenți. Am fost vizitați la stand de Irina-Margareta Nistor, care a fost surprinsă plăcut, dar și de multe personalități din lumea fashion-ului”, a spus el.

„În această deplasare nu am ratat nici restaurantele de lux din Paris, în special celebrul Budha Bar, unde gașca românilor merge întotdeauna, pentru că este foarte frumos”, a mai adăugat Cătălin Botezatu.