Cătălin Botezatu a încheiat luna decembrie cu o distincție pentru cariera sa în industrai modei, la Monte Carlo. Designerul a luat parte la „Romanian Christmas Ball”, eveniment care a avut loc într-un cadru exclusivist, la Hotel Hermitage.

Cine a organizat balul de la Monte Carlo la care a fost premiat Cătălin Botezatu

După apariții notabile la Veneția, Cairo și Dubai, a fost din nou apreciat pe plan internațional. La Monaco, el a primit „Premiul de Excelență pentru Cel mai bun Designer Haute Couture”. Distincția i-a fost acordată în fața unor invitați cu titluri importante. Odată cu premiul, designerul a devenit și membru de onoare al Romanian Society of Monaco.

Balul s-a desfășurat sub Înaltul Patronaj al Prințului Albert de Monaco, în celebra sală barocă a Hotelului Hermitage.

„A fost un eveniment important la Monte Carlo, Christmas Romanian Party, organizat de buna mea prietenă Delia Grace Noble de Monte Carlo, […] sub Înaltul Patronaj al Prințului Albert de Monaco. O femeie extraordinară cu un dinamism, cu un spirit organizatoric fantastic, care face aceste baluri la superlativ. Acum a organizat evenimentul la celebrul hotel Hermitage din Monte Carlo, considerat al doilea cel mai luxos hotel din Monaco și din lume, în celebra sală baroc. […] Au participat persoane influente din toată lumea: Monte Carlo, Franța, Londra, Japonia dar și invitați din lumea prinților și prințeselor, lumea bună de la Monaco, oameni din guvern și parlament.

Sunt încântat de faptul că am fost premiat cu distincția «Premiul de Excelență pentru Cel mai bun Designer Haute Couture», devenind astfel și membru de onoare al Asociației Romanian Society of Monaco. M-au primit în asociația lor și fac acum parte din gașca lor, lucru care nu poate decât să mă onoreze”, a povestit Cătălin Botezatu pentru Click!.

De ce s-a numărat și Andreea Bălan printre invitați

Programul serii a pus accent pe tradițiile românești. Invitații s-au bucurat de colinde și de un moment susținut de o trupă de călușari. Un punct central al evenimentului a fost recitalul . Artista a reușit să anime atât publicul român, cât și pe cel internațional. Mulți invitați au dansat până dimineață.

Prezența la eveniment nu doar că l-a onorat pe Cătălin Botezatu, dar i-a oferit ocazia de a vizita Monacoul în această perioadă a anului. Decorațiunile care au îmbrăcat orașul au asigurat o atmosferă de sărbătoare.

„Monaco arată efectiv împodobit de sărbătoare. Peste tot pe unde se mergea aveau covor roșu, fâșii de doi metri roșii și curate, ziceai că mergi pe red carpet peste tot. Au amenajat un brad imens cum n-am mai văzut de mult, în centru, cu globuri de 7-8 metri înălțime în care se mișcau tot felul de carusele, milioane de beculețe, sute de brazi peste tot, de la 2 metri până la 4-5 metri, aranjați foarte frumos. Totul era luminat ca în povești! Un adevărat melange între brazi și plante exotice!”, a mai mărturisit Cătălin Botezatu.