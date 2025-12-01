Andreea Bălan și-a sărbătorit, pe 30 noiembrie ziua numelui, de Sfântul Andrei, asemenea altor aproape un milion de români. Vedeta a împărtășit cu fanii de pe platformele online cele mai frumoase momente ale acestei zile speciale.

Surpriza pregătită de Victor Cornea pentru Andreea Bălan

a împărtășit cu fanii care o urmăresc în mediul online momentele speciale ale zilei onomastice. Andreea Bălan a povestit că a fost surprinsă, încă de la primele ore, de cei mai importanți oameni din viața sa. Este vorba despre mama sa, fiicele sale și de Victor Cornea, viitorul soț. Aceștia au surprins-o, plăcut, cu urările speciale și cadourile deosebite, între care o poezie și un tort aniversar deosebit.

Poezia a fost pe care i l-a făcut viitorul soț, gestul său făcând ca această zi de Sfântul Andrei să devină deosebită.

„De Sfântul Andrei, am fost sărbătorită cu multă dragoste și o poezie superbă! De la prima oră a dimineții, m-au surprins Ella, Clara cu felicitări, Victor cu o poezie superbă și Buni cu un tort delicios. Sunt atât de fericită și împlinită să petrec această zi alături de familia mea, iar pentru fiecare gest făcut din suflet din partea lor, le sunt extrem de recunoscătoare. Ador felicitările, poeziile și micile atenții pe care mi le oferă mereu, le colecționez și de fiecare dată când le recitesc mă umplu de bucurie”, a teansmis Andreea Bălan pe Instagram.

Mesajul vedetei pentru sărbătoriții zile

Extrem de fericită, datorită surprizelor de care a avut parte, Andreea Bălan a ținut să transmită un mesaj pentru toți cei care și-au serbat ziua onomastică de Sfântul Andrei. Ea le-a urat să aibă parte de o zi cu totul și cu totul specială, precum a sa.

„La mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua numelui, Andrei și Andreea! Să aveți o zi extraordinară, petrecere frumoasă și o iarnă de poveste!”, a scris artista pentru cei care și-au serbat ziua numelui. Vezi această postare pe Instagram

Andreea Bălan și Victor Cornea se pregătesc de nuntă

Cei doi îndrăgostiți au anunțat, recent, că urmează să-și oficializeze realația. Andreea Bălan și Victor Cornea au declarat, într-o emisiune de televiziune că în luna mai. De asemenea, au stabilit și locația în care se va desfășura fericitul eveniment și unde va fi organizată petrecerea.

„Locația e stabilită, e undeva pe malul Lacului Buftea, am stabilit florile, aranjamentul, decorul, urmează să facem și degustarea”, spunea Andreea Bălan.

Împreună cu iubitul său, a mai spus vedeta, a început și repetițiile pentru dandul mirilor. Victor Cornea a apreciat că acestea sunt mai dificile. El a spus că simte presiunea, dat fiind că Andreea este dansatoare profesionistă. Chiar și așa, s-a arătat încrezător că va reuși să se ridice la nivelul acesteia.

Melodia pe care vor dansa mirii este încă o surpriză și va fi lansată oficial, de Andreea, pe 1 martie, într-un spectacol la .