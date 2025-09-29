Cum s-a apucat de slăbit Cătălin Scărlătescu? Juratul de la Masterchef a povestit că ajunsese la aproape 150 de kilograme și s-a pus pe slăbit după provocarea unui prieten. Și-a dat atunci seama că nu sunt deloc în regulă obiceiurile lui alimentare și că e obligatoriu să facă o schimbare.

Care a fost momentul în care Cătălin Scărlătescu a decis să slăbească

„Eram mai grăsuț. Am 50 și ceva de ani, te rog frumos. Nu știi cum se face? Nu mănânci! În loc să mănânci… Pe vremuri, când aveam 148 de kilograme, un prieten din gașca mea, într-o zi mi-a zis: «Băi, gata, e petrecere». Perfect! Și am stat 12 ore la masă. Și a adus o găleată… Și ce băgam eu în gură, băga și el în găleată.

Și după două găleți și jumătate, am zis: «Băi, gata»! Atât am mâncat eu în ziua aia: două găleți și jumătate. Cât un bivol! Nu m-am cântărit niciodată. Și am zis: «Bă, nene, gata! Din momentul ăsta trebuie să iau o decizie, că nu se mai poate». A fost greu”, a spus Cătălin Scărlătescu, pentru

Cum a reușit Cătălin Scărlătescu să slăbească

În trecut, juratul de la Masterchef a povestit că prima dată a reușit să slăbească 25 de kilograme, dar apoi s-a îmbolnăvit pentru că nu a făcut-o sănătos. A doua oară, însă, a urmat un regim potrivit lui și s-a și apucat să facă sport. de aici că „fiecare organism are propriile necesități, așa că nu e bine să ținem diete de capul nostru”.

Totuși, chef Cătălin Scărlătescu a povestit ce ”rețetă” a funcționat la el. Una dintre reguli a fost că a renunțat la pâine.

„Am mâncat, în schimb, doar salate proaspete, spanac, ștevie, castraveți, roșii, mere, grapefruit, prune, nuci și migdale neprăjite și nesărate. Nu contează ordinea sau cantitatea, însă nu ai voie să mănânci nimic altceva. Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie (fără ulei) și un strop de sare, iar fructele se consumă proaspete”, în trecut Cătălin Scărlătescu.

De asemenea, acesta celor care vor să slăbească să își cumpere alimente de calitate: „Eu am slăbit şi vă recomand să vă uitaţi bine pe ce daţi banii. Nu vă zgârciţi cu stomacul vostru! Investiţia cea mai mare este ce băgaţi în voi”.