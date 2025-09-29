B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cum s-a apucat de slăbit Cătălin Scărlătescu: „Eu eram mai grăsuț. Aveam 148 de kilograme”

Cum s-a apucat de slăbit Cătălin Scărlătescu: „Eu eram mai grăsuț. Aveam 148 de kilograme”

Traian Avarvarei
29 sept. 2025, 19:15
Cum s-a apucat de slăbit Cătălin Scărlătescu: „Eu eram mai grăsuț. Aveam 148 de kilograme”
Cătălin Scărlătescu a povestit ce l-a determinat să se apuce de slăbit. Sursa foto: Captură video - Fain & Simplu cu Mihai Morar / YouTube
Cuprins
  1. Care a fost momentul în care Cătălin Scărlătescu a decis să slăbească
  2. Cum a reușit Cătălin Scărlătescu să slăbească

Cum s-a apucat de slăbit Cătălin Scărlătescu? Juratul de la Masterchef a povestit că ajunsese la aproape 150 de kilograme și s-a pus pe slăbit după provocarea unui prieten. Și-a dat atunci seama că nu sunt deloc în regulă obiceiurile lui alimentare și că e obligatoriu să facă o schimbare.

Care a fost momentul în care Cătălin Scărlătescu a decis să slăbească

„Eram mai grăsuț. Am 50 și ceva de ani, te rog frumos. Nu știi cum se face? Nu mănânci! În loc să mănânci… Pe vremuri, când aveam 148 de kilograme, un prieten din gașca mea, într-o zi mi-a zis: «Băi, gata, e petrecere». Perfect! Și am stat 12 ore la masă. Și a adus o găleată… Și ce băgam eu în gură, băga și el în găleată.

Și după două găleți și jumătate, am zis: «Băi, gata»! Atât am mâncat eu în ziua aia: două găleți și jumătate. Cât un bivol! Nu m-am cântărit niciodată. Și am zis: «Bă, nene, gata! Din momentul ăsta trebuie să iau o decizie, că nu se mai poate». A fost greu”, a spus Cătălin Scărlătescu, pentru Libertatea.

Cum a reușit Cătălin Scărlătescu să slăbească

În trecut, juratul de la Masterchef a povestit că prima dată a reușit să slăbească 25 de kilograme, dar apoi s-a îmbolnăvit pentru că nu a făcut-o sănătos. A doua oară, însă, a urmat un regim potrivit lui și s-a și apucat să facă sport. A învățat de aici că „fiecare organism are propriile necesități, așa că nu e bine să ținem diete de capul nostru”.

Totuși, chef Cătălin Scărlătescu a povestit ce ”rețetă” a funcționat la el. Una dintre reguli a fost că a renunțat la pâine.

„Am mâncat, în schimb, doar salate proaspete, spanac, ștevie, castraveți, roșii, mere, grapefruit, prune, nuci și migdale neprăjite și nesărate. Nu contează ordinea sau cantitatea, însă nu ai voie să mănânci nimic altceva. Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie (fără ulei) și un strop de sare, iar fructele se consumă proaspete”, a povestit în trecut Cătălin Scărlătescu.

De asemenea, acesta le-a recomandat celor care vor să slăbească să își cumpere alimente de calitate: „Eu am slăbit şi vă recomand să vă uitaţi bine pe ce daţi banii. Nu vă zgârciţi cu stomacul vostru! Investiţia cea mai mare este ce băgaţi în voi”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Victor Becali, dezvăluiri din perioada pușcăriei: „Mulţi au încercat să se sinucidă. Eu am învățat multe din experiența asta”
Monden
Victor Becali, dezvăluiri din perioada pușcăriei: „Mulţi au încercat să se sinucidă. Eu am învățat multe din experiența asta”
Pamela Anderson, look natural! Adevăratul motiv pentru care a renunțat la make-up
Monden
Pamela Anderson, look natural! Adevăratul motiv pentru care a renunțat la make-up
Cel mai scump obiect pe care l-a vândut Oana Lis: „Am dat-o cu 1000 și ceva de lei”. Cu cât i-a scăzut pensia lui Viorel Lis
Monden
Cel mai scump obiect pe care l-a vândut Oana Lis: „Am dat-o cu 1000 și ceva de lei”. Cu cât i-a scăzut pensia lui Viorel Lis
Cristina Bâtlan, declarații impresionante: „Trauma are nevoie de vindecare”. Ce spune femeia de afaceri despre o nouă căsătorie
Monden
Cristina Bâtlan, declarații impresionante: „Trauma are nevoie de vindecare”. Ce spune femeia de afaceri despre o nouă căsătorie
Alina Ceușan și-a botezat fiica. Cum a arătat petrecerea micuței Perla (FOTO)
Monden
Alina Ceușan și-a botezat fiica. Cum a arătat petrecerea micuței Perla (FOTO)
Cristina Ich a primit amenințări cu moartea: „Cum îți permiți să-i scrii unui om astfel de lucruri?”
Monden
Cristina Ich a primit amenințări cu moartea: „Cum îți permiți să-i scrii unui om astfel de lucruri?”
Viviana Sposub, într-o nouă relație? Ce s-a întâmplat după despărțirea de George Burcea
Monden
Viviana Sposub, într-o nouă relație? Ce s-a întâmplat după despărțirea de George Burcea
Daciana Sârbu, dezvăluiri despre relația cu Victor Ponta: „Am trecut prin atâtea provocări”. Ce a declarat despre actualul partener
Monden
Daciana Sârbu, dezvăluiri despre relația cu Victor Ponta: „Am trecut prin atâtea provocări”. Ce a declarat despre actualul partener
Ramona Bădescu a dezvăluit ce ingredient folosește pentru o dantură perfectă. Iată care este „secretul” acesteia
Monden
Ramona Bădescu a dezvăluit ce ingredient folosește pentru o dantură perfectă. Iată care este „secretul” acesteia
Angela Similea: „Fiul meu a fost marcat de această profesie a mea. Cred că a suferit că i-am fost furată”. Consecințele unei cariere de succes
Monden
Angela Similea: „Fiul meu a fost marcat de această profesie a mea. Cred că a suferit că i-am fost furată”. Consecințele unei cariere de succes
Ultima oră
20:00 - O tânăra de 24 de ani a fost diagnosticată cu o boală gravă, după ce un simptom banal a determinat-o să-și facă un control
19:59 - Un român a ieșit la pensie cu 13 ani mai devreme. Cum a reușit acest lucru
19:54 - Moment istoric în Cluj-Napoca: Academia Națională de Muzică are un sediu nou. Construcții Erbașu: „Academia are cea mai mare sală de concerte construită în România după 1989” (FOTO)
19:31 - Rugăciunea pe care trebuie să o rostești azi, de Sfântul Chiriac Sihastrul, „vindecător puternic al bolnavilor și mângâietor blând al celor întristați”
19:16 - Specialiștii Salvamont cer prudență pe traseele montane. Ce recomandări de siguranță trebuie să respecte turiștii
19:14 - Daniel David avertizează: „2025 este probabil cel mai dificil și periculos an după Revoluție”
18:57 - Horațiu Potra, arestat la Dubai. Ce a transmis Ministerul Justiției
18:27 - Victor Becali, dezvăluiri din perioada pușcăriei: „Mulţi au încercat să se sinucidă. Eu am învățat multe din experiența asta”
18:24 - Profețiile lui Arsenie Boca. Ce a prezis despre viitorul României și ce s-a adeverit, până acum
18:24 - Nepoata lui Donald Trump și-a lansat propriul brand de haine. Cât costă un hanorac din colecția creată de Kai  