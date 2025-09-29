Alina Ceușan și-a botezat fiica, pe Perla, în acest weekend, iar evenimentul a fost unul restrâns, dar plin de emoții. Creatoarea de conținut și soțul ei, Raul Tișa, au ales să marcheze momentul alături de familie și prieteni apropiați, într-o atmosferă relaxată, dar elegantă.

Cine a fost alături de Alina Ceușan la botez

Printre invitați s-au aflat creatoarele de conținut Carmen Grebenișan și Gabriela Atanasov, cea din urmă susținând și un moment artistic special. Atmosfera a fost animată de recitaluri live susținute de o formație invitată, care a transformat evenimentul într-o petrecere de neuitat.

Ce a transmis Alina Ceușan fiicei sale, Perla

Pe , vedeta le-a arătat urmăritorilor câteva imagini de la botez și i-a scris un mesaj emoționant micuței sale: „Către fiica noastră iubită: Draga mea Perla, ieri te-am sărbătorit. Ne-am distrat atât de mult încât nici nu pot începe să-ți spun. Am râs mult, am plâns mult, a fost un carusel sălbatic de emoții și am iubit fiecare secundă. Mă cunoşti deja. Oricât de mult îmi place să creez aceste amintiri frumoase înconjurat de prietenii și familia noastră bună, mi-a plăcut să nu fac nimic astăzi și doar să mă relaxez. A doua zi dupa petrecere vine cu mult calm, liniste sufleteasca si un sentiment nou, bland. Pentru că ai primit un înger. La mulți ani de ziua botezului Perla Ana Tisa 🤍 ești iubită puiu meu mic.”

De ce botezul micuței a avut loc mai târziu

Perla a împlinit un an în luna august, iar Alina Ceușan a explicat de ce botezul nu a fost . Dacă la primul copil, Rock, evenimentul a fost amânat din cauza pandemiei, în cazul Perlei, mutarea în București și lipsa stabilității au făcut ca părinții să ia decizia de a organiza botezul în 2025.

La Rock am reușit să-l facem abia la nouă luni, pentru că era Covid time. Nu era permis cu adunări, la Perla am vrut inițial să fac foarte rapid la 2-3 luni cum e tradițional, însă atunci tocmai mă mutasem în București, doar eu cu cei mici, nu eram la casa noastră, pur și simplu am simțit că nu mă puteam focusa pe un eveniment atât de important. Am vrut să-l facem și undeva afară și după octombrie oricum nu mai aveam șansa asta, deci am zis că o lăsăm pe acest an”, a scris Alina Ceușan pe Instagram.