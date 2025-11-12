B1 Inregistrari!
Câți bani au câștigat Karmen Minune și Olga Barcari în „Asia Express"

Câți bani au câștigat Karmen Minune și Olga Barcari în „Asia Express”

Selen Osmanoglu
12 nov. 2025, 20:40
Karmen și Olga Sursa foto. Instagram / A1
Cuprins
  1. Eliminate înainte de finală
  2. Cât au câștigat cele două concurente
  3. Olga Barcari, mesaj emoționant după eliminare

Karmen Minune și Olga Barcari, concurente pe „Drumul Eroilor” în „Asia Express”, au fost eliminate chiar înainte de marea finală, însă au rezistat zece săptămâni în emisiune și pare că s-au descurcat destul de bine. Iată cu câți bani ar fi plecat cele două acasă!

Eliminate înainte de finală

Cele două au fost eliminate chiar înainte de marea finală. Cu toate acestea, în cele zece săptămâni, în care au fost în competiție, s-au descurcat destul de bine.

„Nu mă așteptam sub nicio formă să rezist până în punctul ăsta. Eu sunt foarte mândră de noi două și sunt foarte bucuroasă că am făcut atâtea lucruri și că am trecut prin atâtea stări și că am călătorit atât de mult”, a declarat artista, după ieșirea din competiție.

Cât au câștigat cele două concurente

Karmen și Olga s-au întors acasă cu sume semnificative de bani, obținute în urma participării la „Asia Express”.

Karmen a primit 3.000 de euro, iar Olga 2.000, adică, după cele 10 săptămâni, Karmen a încasat 30.000 de euro, iar Olga 20.000 de euro, conform Cancan.

De asemenea, cele două au obținut și o amuletă de 1.000 de euro. Concurentele au împărțit această sumă. Mai mult, fetele au primit și o sumă fixă la semnarea contractului cu Antena 1, care nu a fost făcută publică.

Olga Barcari, mesaj emoționant după eliminare

După eliminarea echipei formate din Karmen și Olga, aceasta din urmă a transmis un mesaj emoționant pe pagina de Instagram.

„Sunt profund recunoscătoare pentru emoția și experiența unică trăită la @americaexpressromania. A fost o aventură intensă, plină de provocări, descoperiri și momente care mi-au rămas în suflet”, a scris Olga.

„Să plec în această competiție alături de @karmen a fost o alegere pe care am simțit-o din inimă, și mă bucur enorm că am mers împreună pe acest drum. Am râs, am plâns, ne-am încurajat și ne-am descoperit una pe cealaltă într-un mod sincer și frumos”, a adăugat.

„Sunt recunoscătoare pentru tot ce am învățat, pentru oamenii minunați pe care i-am întâlnit și pentru faptul că, dincolo de competiție, am trăit o experiență de viață care m-a schimbat”, a încheiat.

